Деградация общества: одна из стратегий Кремля на оккупированных территориях

Сегодня хочу с вами обсудить новость из России, потому что она, хотя с первого взгляда глупая и банально-бестолковая, но является одной из важных граней войны. И подать ее, чтобы охватить как можно больше читателей лучше было бы в игривом стебном тексте, потому что именно так воспринимает новости критическое большинство людей, мне больше нравится детальный разговор с меньшинством, теми, кто может думать и анализировать. Нет, конечно, мы и посмеемся над русскими, но сначала разложим все по полочкам.

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Над ворогом сміятися треба, але коли ти у стані "утром в газете – вечером в куплете", тобто сьогодні це у ворога, а завтра вже якось й у нашому суспільстві проблимує, то усе перестає бути смішним, а стає лячно.

Я давно пишу про те, що росія та ОРДЛО мали стати нашим "чорним дзеркалом" в яке ми маємо дивитися, щоб бачити усі страхіття й не допустити їх появ та проявів у нас. Тому мої тексти, це ще один формат війни й ще одна лінія нашого захисту. Пам’ятайте – інформація, теж фронт, а слова – кулі.

Те, що росія пропагандою зробила зі своїми людьми, знищила в них критичне мислення, це одна з сторінок методики Кремля по відбудові країни тоталітарної диктатури та знищення населення.

Якщо пильно передивитися усі сторінки історії України, особливо період червоної окупації та період срср, ми побачило цікаву та страшну деталь: в першу чергу червоні комісари, нквс та політруки з комуністичної партії знищували квіт нації, як української так й інших окупованих країн – вбивали письменників, поетів, художників, митців, інженерів, вчителів, лікарів, політиків, філософів, державних діячі, пасіонаріїв, спротив, знищували книжки, переписували історію, присвоювали собі те, що ніколи їм не належало.

"Розстріляне Відродження" має починати навчальний рік й закінчувати його. Наші діти мали б за роки Незалежності знати біографії усіх закатованих та знищених червоним терором митців, які б дали нам свою душу, талант, вірші, романи, картини, наукові роботи. Тих, чиє життя, як би його не забрали окупанти, могло б стати найпотужнішим фактором формування країни та нації.

З кожним вбитим українцем зникав не тільки його рід, зникали знання, автентика, історія, пам’ять, зникали його твори, зникало майбутнє в ненароджених дітях, зникало наше майбутнє, яке він міг би утворити реалізувавши себе.

Оцініть увесь масштаб трагедії такого суспільства. Те, які ми зараз, це відголосок знищених поколінь.

Це було тоді, це росія робить й зараз. Скільки авторів не напишуть свої твори, скільки співаків не заспівають нам, скільки режисерів не створять геніальні фільми, скільки акторів в них не зіграє?

Знищення людей, які вміють думати, аналізувати, творити, мають високий IQ призводить до утворення дефіциту в науково-культурно-освітньому пласті. Те, що вбила окупація під час срср, відгукується дефіцитом кадрів, у тому числі й політичних, сьогодні. Те, що ми втрачаємо під час цієї війни, відгукнеться нашим поколінням.

Ось така зрежисована повільна та насильницька деградація населення призведе до повного знищення країни, це означає, що тиха безвійськова окупація можлива через соціальне керування населення та формування соціального пласту.

Населенням з низьким IQ, низьким рівнем освіти, знань, відсутністю чи наднизьким критичним мисленням значно легше керувати ніж розумним – ось вам й супер план по завоюванню світу. Ним користувався гітлер, сталін, а тепер й сучасні політики, в тому числі й путін.

Знищення та окупація країни можлива декількома способами. Це, як гра у шахи. Якщо не поспішати, а ретельно вираховувати кожен шаг, розуміти важливість кожної фігури, то суперник й не здогадається, що йому шах та мат.

Якщо чітко розуміти мету, не поспішати, то можна досягти цілі без жодного пострілу.

Наприклад, заборонити мову, національне вбрання назвати "шароварщиною", висміяти та переписати історію, вписати в історію певні "приклади", які б встановили рамки її розуміння та прийняття рішень з огляду на "історичну" "практику", знищити автентику, довести любов до національної кухні до абсурду й гидоти, змінити національність винахідників, поетів, письменників, художників, митців, нав’язати любов до чогось іноземного, заставити соромитися своєї національності…

Знайомо? Ось, це приклад не військової окупації, тихої, отруйної й робочої версії соціальної окупації, яка спрацьовує десь на 70 відсотків, бо ж є ті, хто бореться, не сприймає, захищає та зберігає свою національність.

Розуміючи психологію, психотип президента країни, можна засипати його лестощами, подарунками, бо він нарцис без емпатії, освіти, який усе життя живе на первинних потребах та власному нарцисизмі, то керувати ним одне задоволення. Використання рефлексій вибраної особи й ось, ми маємо повністю контрольовану людину, яка відкриє окупанту двері своєї країни, знищить демократію, побудує охлократію та допустить управляння держави какістократів.

Й ось вчора розвинута демократична держава, сьогодні лікує кір олією з печінки тріски.

Освіта (не наявність диплому чи свідоцтва, а реальна освіта) – ось щит та меч проти пропаганди, маніпуляцій та тихої окупації. А цим, на жаль, навіть в нашій країні може похвалитися не значна кількість людей, бо дипломи за радянського часу та свідоцтва про закінчення школи видавали усім, бо робітничий клас мав показати усім "кузькіну мать".

"Вечірні школи" де молодь рахувалася, бо заводу треба було показати статистику навчання, успішність за подарунки вчителям, влаштування до ВНЗ по блату, усе це нищило у людині потрібність здобувати знання, цікавитися, шукати нові знання та навички. А коли ще у школі починався гендерний булінг "вам девочкам место на кухне, зачем вам астрономия, физика, химия", "мальчики-защитники родины им литература не нужна" чи взагалі з дитсадочка йшло гендерне програмування "девочки рождены, чтобы стать матерями и рожать детей, а мальчики, чтобы воевать и зарабатывать", людина втрачала бажання особистого зростання чи пошуку себе, бо ж усе визначено – "рожать", "умирать".

Я пам’ятаю часи, коли перша дитина у 27-30 років, вважалося ганебним, бо "стара діва", "старородяща", "нікому не потрібна", то перша зустріч однокласників виглядала, як змагання, хто народив першим.

Суспільство програмувала жіночу частину на народження чим раніше – тим краще, й освіта відходила на останнє місце, поступаючись у першості первинному інстинкту розмноження. На світ вийшло покоління "я хочу родить сома дома". Ні, це не рибохоббінг, це не вміння написати "сама".

Цими людьми маніпулювати дуже легко, бо повна відсутність будь яких знань, замість них у голови лягає пропаганда: "земля-плоская", "Украины не существовало", "Иисус родился в россии и был русским", "русское православие древнее еврейского"…

Знижуючи вік породіль та заохочуючи до народження дітей з першого статевого потягу, держава намагається усунути проблему вимирання нації, але запускає механізм ще більшого отупіння народу. Бо народити у 15 великого розуму не треба, а отримавши дитячі виплати, можна зрозуміти певний алгоритм, де не важливо "сома" чи "сама", а важливо "рожай-получай-не работай".

Зараз у цьому стані перебуває росія. Бо в них "потерь нет" настільки "нет", що почалась масова суспільна агітація – "рожай".

На росії вводять матеріальні виплати за народження дитини дітьми віком з 14 років. "Рожай со школы". Кожен регіон вводить свою доплату до основного материнського капіталу, це від 100 до 300 тисяч рублів "рожай со школы".

Реклама щасливих вагітних дівчат у шкільній формі. Поруч реклама щасливих юнаків у військовій формі. Я б не хотіла в такий світ.

Як ви здогадалися сьогодні новина про те, що на росії стартувала державна програма підтримки народжуваності у молоді, тобто державне спонукання… ні, не тільки до "рожай в 14", а до педофілії, бо, як не крути, в народити у 14 може тільки зґвалтована дитина, бо в цьому віці навіть секс по згоді, це зґвалтування. Цей нюанс замовчується у російському суспільстві, бо людям виводять картинку щасливої вагітної у шкільній формі. Які педофіли? Ви про що? На росії лише скрепи, цнота, а не те, що у ваших гей-європах!

У рамках підтримки молоді до народження дітей, на росії запустили комп’ютерну гру "Вагітна в 16", яка знята, бо автор програми отримав натхнення через реальну історію школярки з Ростовської області.

За сюжетом гри героїня Ліда, яка живе у місті Шахти, завагітніє від хлопця, з яким випадково познайомилася в автобусі. Звісно секс без захисту. Звісно нуль знань про СНІД чи венеричні хвороби, чи засоби контрацепції, російська дівчинка у 15 (бо вагітність це ще 9 місяців), не напружує свій мозок такими знаннями. Все просто, автобус, знайомство – вагітна у 16.

Гравцям у грі належить приймати за неї ключові рішення: вибрати відмову від контрацепції, що призведе до раннього материнства, або витратити на захист, щоб продовжити навчання та підготуватися до іспитів. Фактично гра підготовує підлітків до сексу, навчає заробляти на народженні дитини гроші, відводить освіту на вторинний план… Й замовчує факт педофілії, зґвалтування, інтимних відносин (читай: розбещення) неповнолітньої. От вам й скрепи.

Трошки дивує, що ще немає гри по мотивам "актор ґвалтує песика", чи гри "народи від свошника", але, я думаю, що це скоро.

На росії високий процент педофілії. Її прямо не пропагандують, навпаки, боряться, що є сили. Але, тюремний романтік росії побудований на зґвалтуванні чоловіка чоловіком чи групою осіб (опустили петуха), це вже діти практикують у школах. А ще, найбільше у росії через дії педофілів страждають хлопчики.

Інколи дії педофілів стають настільки масовими, що їх важко приховати від суспільства, через розголос через соцмережі, тоді відбувається затримання та покарання. Здебільшого це керівники (директори) чи вихователі дитячих будинків, таборів, церковні служки та вчителі.

У 2014-му році люди в ОРДЛО були шоковані, що чекали на "русских богатырей-освободителей", "русский военных, красивых, здоровенных", а до них приїхали російські наркомани, деграданти, олигофрени, п’янички та педофіли з маніяками.

З огляду на те, що мешканці росії виховані "терпи", "сама виновата", "сам виноват", навіть батьки не завжди будуть на боці дитини-жертви, а звинуватять її у поганих вчинках "сам напросился", "сама виновата", "выростила проститутку", "иди на панель – зарабатывай теперь", не мають базових знань щодо захисту прав, зростають з синдромом жертви, то зґвалтовані мовчать й не шукають захисту чи покарання ґвалтівникові.

Насилля та страх, саме так починають своє життя діти росії та ОРДЛО.

Оця огидна "реклама" "покращення демографічної ситуації на росії" – "рожай" – з заниженням віку породіль, це, насправді, пропаганда педофілії, зґвалтувань та насилля над дітьми. Це навряд чи покращить ситуацію з народжуваністю на росії, зате призведе до зростання злочинів відносно неповнолітніх та жінок. Бо "вагітна у 14, 15, 16", це, насправді, не заохочення дітей до народжування дітей, а заохочення чоловіків до статевих відносин з неповнолітніми, читай – зґвалтування.

Суспільство росії настільки деградоване, що не бачить "бревна в своем глазу", тобто зростання зґвалтувань дітей та зростання педофілії в країні. До речі, росіяни найактивніші користувачі порно сайтів з дитячою тематикою, бо насилля, це їх єство, це їх банальний побут. Й чим більше деградованіше суспільство, тим вище потреби у розмноженні.

Захист освіти під час війни, зростання вимог до освіти, це відбудова майбутнього. А воно в нас теж стоїть на розхитаному пропагандою та окупацією фундаменті, Розстріляне Відродження, а поруч з ним вже наше Розстріляне Покоління.

Окупант, росія, веде війну на багатьох фронтах, на освітньому, культурному, мовному, історичному ця війна триває 100 років, бо, як ви вже зрозуміли, деградовану країну легше зламати, окупувати, знищити.

Деградованою країною легше керувати, та штампувати "м’ясо" війни "вагітними" у 14, 15, 16…