Что способно вывести россиян на протесты против Путина

Авария на Ростовской АЭС, которая привела к многочисленным отключениям электроэнергии на юге России, заставила россиян выходить на протесты в нескольких городах.

Любые проблемы систем жизнеобеспечения качества жизни, в первую очередь, работа коммунальных служб, являются раздражителем для местного населения. Но если нет воды, то плохой президент или местная власть? Чаще всего именно власть.

Общую идеологему РФ, которую предлагают россиянам, можно сформулировать так: "Не царь плохой, а бояре плохие". Это означает, что люди жалуются высшему руководству, и если их проблема решается, то, наоборот, авторитет центральной власти растет.

Если таких проблем становится очень много, тогда это, конечно, может выйти на общеполитический уровень. Типичный пример такого развития ситуации можно увидеть и в Украине, когда часть людей считает несправедливым отключение электроэнергии, однако это нельзя назвать антиправительственным протестом.

Так же в Украине были прорывы водопроводов, в Киеве не работает несколько станций метро, но на сегодня это не проблема Зеленского. И это при том, что украинское общество более активно с точки зрения не только организации протестов, но и перехода требований в политическое русло.

Как и в любом государстве, Путин будет получать политические баллы, прибегая к критике местных властей. Ключевая доктрина Российской Федерации - империя. Соответственно, если РФ получит военно-политическое поражение, которое будет очевидным для общества, тогда это станет проблемой центральной власти.

Ни один из российских царей, который шел на политический компромисс, при котором предатели считались противниками, не досиживал до конца срока. Для Путина опасно, допустим, отдать Крым Украине - тогда его в РФ поднимут на вилы.

Ведь оккупированный Крым российское общество считает своим. Есть противоречия по Донбассу, а оккупированные регионы юга россияне так и называют "новыми территориями" и не считают их территориями России. И Путин это прекрасно понимает и попытается не допустить такого результата.