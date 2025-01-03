Что потеряла РФ после перекрытия экспорта газа в Европу

Похоже, перекрытие россии газового экспорта в Европу – еще один крутой Game Changer с нашей стороны.

Далее текст на языке оригинала.

Нині тривають переговори. Неформальні.

Скоріше їх можна назвати "консультаціями".

Але йдуть. росія ж о%уіла вкрай.

Її вимоги адекватними не вважає ніхто.

Але вона наполягає та піднімає ставки. То "орєшніком" вдарить, то корейців на м'ясорубку привезе, то до урядового контракту Києва дотягнеться, то загрожує ядерними ударами.

Але Україна за останній рік-два вже теж навчилася піднімати ставки.

Попередня Game Changer була Курська область.

Сьогодні таким ченджером виступає припинення трнанзиту російського газу до Європи. Що призводить до остаточної втрати росією свого основного преміального ринку і впливу на європейських політиків.

Трохи статистики

У 1992-1994 роках через Україну проходило від 122,9 до 128,9 млрд. кубометрів російського газу.

1995 рік - 137,7 млрд кубометрів,

1996-й – 139,9 млрд кубів,

1997-й – 133,2 млрд кубів,

1998-й – 141,1 млрд кубів,

1999-й – 133,3 млрд. кубів.

У 2000-2003 роках обсяги транзиту знизилися до 120-129 млрд. кубометрів.

У 2004 році - 137,1 млрд.

2005-го – 136,4 млрд кубів,

2006-го – 128,5 млрд кубів,

2007-го – 115,2 млрд,

2008-го – 119,6 млрд.

2009-й – 95,8 млрд кубометрів,

2010-й – 98,6 млрд кубів,

2011-й – 104,2 млрд кубів,

2012-й – 84,3 млрд кубів,

2013-й – 86,1 млрд кубів,

2014-й – 62,2 млрд кубів,

2015-й – 67,1 млрд кубів,

2016-й – 82,2 млрд кубів,

2017-й – 93,5 млрд кубів,

2018-й – 86,8 млрд кубів,

2019-й – 89,6 млрд.

2020 – 55.8 млрд м³

2021 - 41,6 млрд.

2022 - 20,4 млрд

2023 – 14,65 млрд куб. м3

2024 – 15,4 млрд куб. м

Як змінилася частка Росії на європейському ринку газу

у 2021 році Росія була найбільшим експортером нафти та природного газу до Європейського Союзу, забезпечуючи 40% газу, що споживається в ЄС.

2009: 25% від загального попиту на газ у регіоні

2021: 45% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу

2022: 24% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу

2023: 15% від загального імпорту природного газу до Європейського Союзу

2024 (другий квартал): 18% вартості імпорту природного газу до Європейського Союзу з країн, що не входять до ЄС

У 2025 році частка буде прагнути до нуля.

Що означає експорт газу для російського бюджету?

Інформації небагато, але у 2015-2019 роках, коли обсяги транзиту були значними, доходи від експорту газу до Європи (включно з Україною) становили до 5-10% бюджету Росії.

Не так як нафтові доходи (30% надходжень до бюджету приносили вони). Але все ж таки.

Із втратою більшої частини газового експорту до Європи росія не тільки втрачає доходи та наповнення бюджету.

Основна втрата росії це:

– Неможливість впливати на політику Європи через газ

– Неможливість укладати довгострокові контракти з європейськими країнами за пільговими цінами в обмін на лояльність

– Неможливість розувати хабарі європейським політикам через СП, які займаються імпортом російського газу (РосУкрЕнерго не випадкова прокладка була, через неї мільярди доларів осідали в кишенях українських політиків, які 2025 року рватимуться до влади)

Отже, закриття експорту до Європи це крутий Game Changer та посилення переговорної позиції України та наших партнерів.