Что может помочь совершить революцию в Турции
Моя формула революций следующая: революция предполагает следующий набор факторов:
- лидер;
- идея (идеология), захватывающая большие массы;
- структуры;
- время;
- деньги;
- международная поддержка;
- структуры во власти, которые готовы дать слабину.
Идеальная революция- совпадение всех факторов. Выпадение одного и более из них понижает вероятность победы оппозиции.
У Турции, насколько я понимаю, есть две существенные проблемы: международная поддержка и слабые звенья во власти. Оба фактора критические. Что касается международных, то оппозиция сегодня не имеет вообще на кого опереться в мире. А силовики пока безоговорочно выполняют указания властей. Итак, есть пять факторов против двух.
К примеру в Беларуси в 2020 году Лукашенко был обречен победить, потому что оппозиция не имели ни лидера, ни структур (и эта идея "Уходы" без лидера, который заменит Лукашенко не работает. А в 2014 революция достоинства победила, потому что сработали все семь факторов.