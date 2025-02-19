Как известно, онлайн-казино Pin-up годами работало в Украине и его многометровая реклама была размещена даже напротив Бессарабского рынка, в самом центре Киева. О связях Pinup со Службой Безопасности были многочисленные слухи, подтвердившиеся в прошлом году, при попытке наложить санкции на несколько онлайн-казино, вероятно, связанных с российским бизнесом.

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Але, як відомо, цього не сталося саме через Pinup і саме через позицію особисто Василя Малюка, який відмовився вносити в санкційний список саме Pinup, незважаючи на очікування Офісу Президента. Таким чином, всім дотичним до онлайн-гемблінгу особам стало ясно, що Pinup діє "під кришею" СБУ, а його директор Ігор Зотько користується особистою протекцією Малюка.

Але навіть незважаючи на цю протекцію, тиск посилювався. Тому в кінці 2024 року Ігор Зотько стикнувся з необхідністю повернутися в Україну, щоб підписати рішення про передачу арештованих активів ТОВ "Укр Гейм Текнолоджі" до українського бюджету. Умовою повернення були гарантії особистої безпеки самого Ігоря Зотька, а також обіцянка, що в разі його повернення та співпраці буде продовжено роботу Pinup на території України.

Але одразу після перетину кордону Ігоря Зотька затримало ДБР, незважаючи на обіцянки і гарантії безпеки від СБУ. А через майже два місяці, коли ринок уже заспокоївся і почав будувати плани, як йому жити далі, 14 лютого було затримано ще й директора PIN-UP, незважаючи на те, що цей директор був саме тією особою, яка вносила залог за важливого діяча СБУ Артема Шила. Тобто з переслідуваннями стикнувся безпосередній "гаманець" СБУ.

З чим це пов'язано?

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай навів цифри податкового навантаження на гральний бізнес.

Что именно происходит с Pinup

З його інформації витікає, що два з трьох найбільших операторів ринку, які залишилися після припинення роботи Pinup та Космолоту зберігають дуже низьке податкове навантаження – 5-8 відсотків, порівняно з 11,2 середньогалузевого навантаження усіх інших операторів.

І це не викликає питань у державних контролюючих органів. Чому, можете спитати ви? Куди витікають ці 5 відсотків недоотриманого податкового навантаження, і чому з цим не борються правоохоронці?

Справа в тому, що в рішення РНБО, якого так і не сталося, повинні були потрапити наступні оператори: Pinup, Космолот, Слотокінг, VBet та GGbet. Відсутність цього рішення дозволила одному з гравців цього ринку зайнятися скуповуванням українських медіа (за чутками, на користь Офісу Президента під майбутні вибори), а на гроші, що залишилися – купувати найбільні готелі в центрі Києва.

Може здатися, що ми маємо справу з хаосом державного управління. Але справа не лише в цьому, і історія з Ігорем Зотько – не перша. Коли перед цим, ще у 2023 році, було закрито Паріматч, це призвело не до знищення грального ринку, а до його перерозподілу, в тому числі на користь реципієнтів у владних кабінетах. Це навчило людей у цих владних кабінетах, що хоча Україна від цих перестановок не виграє, особисто вони отримують в свою кишеню дуже відчутну податкову різницю. Це навчило, що потрібно продовжувати. Наступним був Cosmolot. А тепер PinUp.

Навіть маючи погодження від найвищих кабінетів, не може бути жодної впевненості в тому, що ти в безпеці. Поки найбільші гравці ринки заносять до Офісу ту податкову різницю, на яку вказав Юрій Гайдай, вони можуть думати, що це забезпечить їх майбутнє, але медійні атаки офісного телеграм-каналу "Джокер" на одного з таких "офісних" гравців Матюху з Favbet доводять лише те, що ніхто не в безпеці, і мета Офісу – не лише консолідація всіх потоків у одних руках, але і поступове знищення всіх гравців ринку на користь того, хто в цей момент домовився з Офісом найкраще.

Ніхто не в безпеці. Боротьба силовиків між собою (що показав приклад Зотько і Pinup), внутрішня боротьба в ОП (що показує приклад Матюхи і Favbet) ілюструють лише те, що кожен гравець гемблінгового ринку, незважаючи на те, з ким він, як він вважає, домовився, знаходиться під ризиком того, що завтра в СІЗО опиниться уже він, ставши просто розмінною фігурою в конкурентній боротьбі служб, відомств і кабінетів між собою за податкову різницю в 5 відсотків.

Ринку варто приготуватися, все тільки починається.