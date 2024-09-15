Что делать с поджигателями военных авто, чтобы свести количество таких преступлений к минимуму?

Война обнаружила в нашем государстве разных людей – от героев до подонков. Их мотивы в большинстве своем понятны. Даже к идейным любителям "русского мира" я научился относиться философски – процент извращенцев есть в каждом обществе. Единственные персонажи, которые находятся за пределами моего представления о "добре и зле" – поджигатели военных авто.

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За пару сотень доларів вони погоджуються працювати на росіян і псувати майно, на яке збирали інші люди. При цьому майже гарантовано будуть піймані, з ризиком назавжди потрапити за ґрати. Адже СБУ на сьогодні затримала паліїв щодо кожного випадку підпалу! Тобто шанси не бути спійманим дорівнюють 0!

Наприклад, днями у столиці було затримано одразу п’ять паліїв. Злочинці підпалили п’ять службових авто військових у трьох різних районах столиці, залишивши на місці злочину провокаційні листівки. Російські спецслужби вийшли на паліїв, коли ті шукали заробіток у телеграмі. Фігуранти спочатку знаходили потенційні цілі та відправляли фото російським кураторам для погодження. Винагороду отримати не встигли, зате отримають строк за ґратами.

Для мене очевидна мета компанії російських спецслужб по підпалу авто – посіяти зневіру у армії та суспільстві. При цьому самі ж росіяни ставляться до подібних агентів, як до непотребу. Часто їх кидають на гроші, або змушують вчиняти більш жорсткі порушення, погрожуючи викриттям. Зазначу, що за підпали майна військових чи залізниці, злочинці можуть отримати строк аж до пожиттєвого, якщо злочин буде кваліфіковано, як державну зраду. Тобто, виконуючи завдання на 1-2 тисячі гривень, палії ризикують решту життя провести за ґратами. Міняти їх росіяни точно не збираються.

Очевидно, що після втрати своїх мереж у перший рік повномасштабного вторгнення, ФСБ активно шукає нові форми для вербування. Паліїв інколи знаходять, вираховуючи проросійські пости у соцмережах. Але частіше просто вербують через пропозиції роботи.

Що робити, щоб звести кількість таких злочинів до мінімуму? Тут зазначу, що щоденні затримання важливі не тільки для справедливого покарання паліїв, але і як застереження для інших можливих заробітчан-злочинців. Але найголовніше – абсолютно всі подібні палії мають отримувати пожиттєві строки. Палити майно військових під час війни – що це, якщо не державна зрада?