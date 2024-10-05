Чернослив со сметанным кремом, фаршированный орехами: бабушкин рецепт

Когда холодает, душа требует праздника, а тело – еду, десерты – наше все. Особенно бабушкины, проверенные временем, миллионами душ и желудков. А уж праздничные – они такие, что ради них хочется отмечать Новый год каждую неделю.

Если в конце осени – начале зимы вы заглянете на "Привоз", вы увидите сотни хозяек возле торговцев черносливом. Ухватив сморщенный плодик из ароматной черной горы, они его жамкают – иначе не скажешь. Лица при этом крайне сосредоточенные, прислушиваются к себе, ощущениям. Знайте: это они выбирают правильный – не пересушенный, плотный, но эластичный чернослив для правильного праздничного десерта.

Если проследить за ними еще, вы увидите не менее внимательный выбор грецких орехов. Ищут чистые, красивые ядра без обломков – половинками. Осталось купить жирную сметану и сахар, и все готово для вредного для талии, но страшно полезного для души традиционного десерта. Существует он в детском и взрослом вариантах – внуки-то взрослеют, понимаете ли.

Нам потребуется полкило чернослива без косточек, около двух стаканов ядер грецких орехов, 400 граммов жирной (не меньше 25%) сметаны, неполный стакан сахара.

Для начала – детская версия. Чернослив промываем и запариваем. Нам нужно довести его до мягкости, до не сварить. В зависимости от размера плодов и их усушки, на это уходит 15 – 30 минут.

В это время разбираем орехи, дочищаем перегородки и подсушиваем их на сухой сковороде или в гриле.

Когда чернослив размягчен, сливаем воду, выкладываем его на бумажное полотенце или салфетку. Высушиваем. В каждый плод вкладываем половину ядра грецкого ореха через отверстие, откуда вынимали косточку. Если крупный чернослив вам не достался, есть только мелкий, придется рубить ядра на четверти.

Половина блюда готова. Осталось только взять миксер, очень холодную сметану и, подсыпая понемногу сахар, взбить сметанный крем. Некоторые предпочитают взбивать сливки, а не сметану, но на мой вкус, сметанный подходит больше.

Собираем. В Одессе не принято в этом блюде перемешивать крем и фаршированный чернослив. Выкладывают слоями: вниз – слой чернослива, сверху – слой крема. Подают традиционно как общее блюдо, а не в креманках. Любители посыпают стружкой черного шоколада, но традиционно присыпку не использовали.

Да, обещанный взрослый рецепт отличается от детского только одним: чернослив запаривают и настаивают не в воде, а в смеси воды с коньяком, ром, фруктовой настойкой, словом, чем-то крепким. А то и проваривают его в глинтвейне. А что? Одесские бабушки под 50 большие мастерицы.