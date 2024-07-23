Чем дальше, тем мирных планов будет больше

Чтобы с этим разобраться, нужно помнить цели Путина в этой войне:

Ликвидация украинской государственности и/или идентичности (устраивают разные варианты: УССР, Беларусь при Лукашенко, Чечня при Кадыре, разделение и т.д.). Раскол Европы, раскол между Европой и США, демонстрация слабости демократии, утверждение мирового центра силы.

Поэтому ключевыми требованиями Путина являются не территории и не внеблоковость и, конечно, не защита русского языка – а денацификация (это может означать что угодно) и демилитаризация. Только таким способом можно достичь первой цели, а в конце концов и второй.

Обо всем этом Путин и его муртады говорили много раз.

Украинская проблема в том, что у нас отсутствуют как коммуникация власти к обществу, так и дискуссии внутри общества, что считать победой, считать поражением, где наши красные линии (между победой и поражением большой спектр непобед и непобед). Жвачка о границах 1991 давно перестала быть полезной, а сейчас вредна: она демонстрирует украинцам, что видения победы нет, а миру – что мы воюем за территории, а не за людей и не за сохранение государства и идентичности (и никто в мире не понимает , зачем воевать за территории в ХХІ веке, поэтому Украина выглядит каким-то анахронизмом).

Западная проблема в том, что они боятся поражения России так же, как поражения Украины, а как завершить войну без поражения России, не знает никто. Так что вся надежда на смерть Путина, а это ничего не решит, потому что Путин 2.0 продолжит войну.

Что касается великого друга Украины Бориса Джонсона (что, уже не друг?), то, на мой взгляд, отставному лидеру партии, потерпевшей сокрушительное поражение на выборах, очень нужно как-то вернуться на первые полосы. Ну вот держите.