Чего ждать от переговоров Трампа с Путиным

Трамп анонсировал встречу с Путиным. Анонсировал, что будет говорить о территориях и Запорожской АЭС.

США даже сообщили Европе о выходе из международной группы, расследующей действия России в войне против Украины, чтобы показать Кремлю свою приверженность окончанию войны. И теперь уже Трамп ждет согласия Путина поддержать прекращение огня на 30 дней.

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Україна погодилася на 30-денне припинення вогню та ще й заявила, що готова до послаблення санкцій проти Росії в рамках мирної угоди. Про це повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики в інтерв'ю Politico. Ще один козир для Трампа.

Путін, з одного боку, хоче воювати, бачачи що є просування на фронті, є зірвана мобілізація в Україні та сподіваючись на втому Заходу і припинення допомоги нам та надіючись, що це призведе до поразки України. Але, з іншого боку, Путін побоюється, що відмовою не лише роздратує Трампа, а й змотивує його на відмову від зближення з Росією, на ще більші санкції проти Кремля, на збільшення передачі зброї Україні, на атаки по тіньовому флоту, і все це призведе до шкідливих наслідків для російської економіки, яка і так почувається не дуже добре. Ще є фактор того, що відмову будуть негативно сприймати країни Азії, Африки та загалом Глобального Півдня. Але на фоні образи Трампа це буде дрібна проблема для Путіна.

Тому вибір для Путіна непростий. Думаю, що побоювання переважать і він погодиться на це перемир'я, розраховуючи його зірвати, як це було завжди. Нагадаю, що під час АТО про такі перемир'я домовлялися приблизно 60 разів, але всі вони були порушені Росією. Але, може, в голові ботоксного диктатора бажання воювати програє раціоналізму і він не відмовить Трампу. Незабаром дізнаємося.