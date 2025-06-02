Сегодня продолжу тему, которую я начала в сообщении "Как в кремле пытаются превратить россию в прежний СССР".

Это очень важная тема, поэтому я отслеживаю все происходящие на России изменения, особенно на то, как реагирует на это общество.

Речь идет о полном развороте русского общества от современного настоящего до абсолютной кальки СССР.

Спустя столько лет войны и лжи, о настоящих целях россии (защита русскоязычных, построение "новороссии", денацификация и т.д.) Путин начал говорить о настоящих, конкретных целях – захвате всей Украины, других постсоветских республик и возрождение СССР.

Именно это было озвучено путиным в требованиях "прекращения войны" – внеблоковый статус не только Украины, но и бывших республик бывшего СССР.

Почему пути так волнует статус Грузии, Молдовы, Украины, Латвии и других? Именно потому что это следующие цели.

Для ведения третьей мировой войны и нападения на Европу пути нужен ресурс. Человеческий ресурс, как и во Вторую мировую, когда воевали все республики СССР, а затем "войну выиграла Россия".

Напомню, что самые большие воинские части, которые освобождали большинство советских городов, это были 1, 2, 3 и 4. Украинские фронты были сформированы в октябре 1943 года из Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов соответственно. Они активно участвовали в боевых действиях на территории Украины во время Второй мировой войны.

А еще были 1, 2, 3 Белорусский фронт – это названия оперативно-стратегических объединений советских войск во время Второй мировой войны, созданных для ведения боевых действий на определенных участках фронта, в частности, во время Белорусской операции 1944 года.

Был Забайкальский, Закавказский, а русского не было.

Был Ленинградский, Сталинградский, Донской, Юго-Восточный, но русского не было.

Участие россиян во Второй мировой – какое-то темное пятно в этом историческом периоде.

Возможно, это пятно возникло потому, что "настощие русские ленинградцы" вкусно ели в ресторанах, пока "не настоящие" пухли от голода, который им устроила их партия.

Возможно, это пятно возникло на фоне того, что очень не приятно "победителям" вспоминать, что среди всех пост-советских республик, именно среди россиян было очень много предателей, а "власовцы", воевавшие на стороне Вермахта, самые яркие представители "русской элиты", как они себя называли.

Вообще, вся история участия СССР во Второй мировой, это темное пятно, которое кбб все эти 80 лет пытается наполнить нужными россиянам красками. Но, как ни крути, власовский триколор, под которым россияне шли убивать советских людей, является государственным символом россии.

На россии восстанавливают советские символы, снова переписывают историю, в том числе и о Второй мировой.

Россияне не очень понимают эти качки, поэтому в основном комментарии отрицательные.

Это касается многих событий. И уничтожение арт-объекта, установленного к Чемпионату и замену его на советские символы, и установление скульптур сталина, и восстановление пионерских отрядов, лагерей, галстуков.

Радуются возвращению в основном пожилые люди и – удивитесь – молодежь, из среднего возраста очень мало тех, кого вдохновляет это оряжение.

Вот я к вам с новой новостью. По-моему, вот уничтожение арт-объекта, потому что там флаги НАТО, то это в основном от страха, это укладывается в рамки "холодной войны".

Конечно, это показательно для людей и общество очень правильно оценило этот шаг, назвав это "вдали от цивилизации". То есть в критическом большинстве российское общество понимает, куда их ведет их "стратег" – закрытое от цивилизации общество, новый железный занавес, новые очереди, новый дефицит, старые правила жизни, где для одних есть все, а для других обшарпанные коридоры больниц без лекарств и ремонта.

Россияне среднего возраста, видевшие зачатки демократии, которые позволили себе немного погубить другую жизнь, полную свободы, вкусов, выбора, которые видели спортивные чемпионаты, невероятные масштабные концерты звезд мирового масштаба, смогли себе позволить хорошие гаджеты, авто, одежду, еду, они очень боятся вернуться в условные условия. 30-е годы времен ссср.

Их пугает возвращение культа сталина, пионеров, пропаганды, советских нарративов. Ибо каждый, кто видел мир свободы, начинает подсознательно бояться вернуться в мир серых стен и серых людей.

Возвращение советских символов на россии набирает обороты и вот новая новость, это уже очень серьезно: в Таганроге сменили мемориальную доску, установленную на бывшей застенке НКВД: вместо памяти о репрессиях — благодарность.

Представляю ваше удивление и ошеломление. Скажу так, удивлены и ошарашены даже сами таганрозцы и жители Ростовщины.

Новость, что на помещении бывшего управления НКВД на Петровской в Таганроге появилась новая табличка, взволновала соцсети.

Бывшая доска, напоминавшая о "необоснованно репрессированных", исчезла – теперь на фасаде благодарность сотрудникам ведомства за освобождение Таганрога в годы войны 1941-1945.

Резкая смена акцентов относительно советского террора происходит на россии всюду. Репрессированные из необоснованных становятся обоснованно репрессированными.

Палачи из палачей превращаются в героев.

Жертвы террора стают "сами виноваты", а террор становится "лучшей в мире системой управления".

О вкладе в Победу сотрудников НКВД удивленно и раздраженно пишут и сами ростовчане. Вспомнили и репрессированных, раскулаченных дедов-аграриев, и репрессированных дедов-донских казаков, и другие преступления советской власти.

Удивило, потому что думала, что пропаганда уже навсегда вытравила из памяти россиян эти факты. Но нет, оказывается, Ростовщина таки не простила уничтожение советской властью донских казаков.

Интересно, вспомнят ли, что во времена СССР Кубань была украинским?

Очень мало комментариев в защиту работников НКВД.

Конечно же есть мечтающие "всех расстрелять", конечно есть "репрессированные сами виноваты, было за что", но уже как-то гораздо меньше, чем было в 2014-м.

Кажется, пример ОРДЛО, который является ближайшим соседом Ростовщины и где воплотились все мечты просоветских "мамкиных расстреливателей", не понравился жителям Ростовщины, потому что с 2014 года "пожить по русски", "обратно в ссср", мечтает все меньше людей.

Ни местные, ни федеральные власти не сообщили жителей (читай рабов), кто инициировал замену и когда именно это произошло, потому что на россии такая себе "демократия", когда царь подумал – бояре совершили – холопов не спрашивали.

Что ж, то, что сейчас происходит и не нравится россиянам, это цена, результат всех лет их победоносия, полного одобрямса действий кремля, беготни с дедами на палках, криков "можем повторить".

Упс, во Вселенной интересно чувство юмора.

"Можем повторить" – теперь для россиян в советской версии, с доносами, лагерями, расстрелами, НКВД за спиной и бесплатными трудовыми "субботниками".

"Можем повторить" – теперь для россиян в советской версии, где у тех, кто имеет власть, есть все остальные.

"Можем повторить" – теперь для россиян в советской версии, где закон работает только против человека и защиты власти.

"Можем повторить" – теперь для россиян в советской версии – это голод, дефицит, очереди, отсутствие лекарств, специалистов, скрытые от общества аварии, эпидемии.

"Можем повторить"… Я как-то еще в 2014-м спрашивала одного из этих "повторителей", какой именно период со времен СССР он хочет повторить именно для себя.

Для себя? – удивился человек. Для себя он хотел власти, богатства, а никак не дефицита, железного занавеса, беззакония, бесправия. Никто из тех, кто "можем повторить", не хочет повторения времен СССР для себя, если он не будет властью и не будет иметь власти над другими.

Теперь для тех, кто стремился что-то повторить, в мире возвращается все, что они хотели. "Герои НКВД" скоро придут за каждым. Ибо как там? – "повторение, мать учения", а историю россияне так и не изучили.

А еще, напомню любимую "науку" со времен СССР: "был бы человек, а статья найдется".

Так что, россиянам пристегнуть пояски, возвращение начинается!