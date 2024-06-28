Байден готовится перейти ко второй части плана Трампа

Действия кремлёвцев после саммита мира в Швейцарии, включая поездку "путина" в КНДР и Вьетнам, похожи на рефлексы собачек Павлова. Но есть отличие, кремлёвцы знают, что с 9 по 11 июля на саммите НАТО им выдадут новую порцию информации для размышления, и знают какую.

На саммите НАТО в Вашингтоне будет завершено формирование десятилетнего плана снабжения Украины вооружениями с росписью, кто из членов Альянса и какие его типы будет передавать. Контролировать выполнение этих графиков будет Марк Рютте, новый генсек Альянса. Аналитики справедливо писали, что на саммите завершится марафон с подписанием Украиной договоров о гарантиях безопасности с теми членами Альянса, которые его ещё не подписали.

Десять лет – стандартный срок, заявленный в них. Это серьёзная информация для размышлений кремлёвцам в ответ на инаугурацию "путина". Вы хотите "путина" и войну до 2030 г. – получите план обеспечения Украины оружием до 2034 г. При этом США и другие члены Альянса с 2022 г. не делают секретов из таких поставок. Публикуют число гаубиц, снарядов, дронов, ракет и всего остального, с указанием типов и ориентировочных сроков. Более того, подолгу публично обсуждали передачу многих типов вооружений, чем вынуждали кремлёвских собачек подавать голос.

Разительный контраст с ничейными "зелёными человечками", захватившими Крым в феврале 2014 г., и "шахтёрами" с "трактористами", которые то покупали танки и пушки в "военторге", то находили их сотнями в угольных шахтах.

В итоге ложь о трактористах на танках в шахтах встревожила даже самих кремлёвцев, и гиркин был уполномочен в ноябре 2014 г. заявить, что это он нажал спусковой крючок войны. Их беспокоило то, что больше половина обитателей РФ осенью 2014 г. продолжали верить в "нас там нет", а первое сентябрьское минское соглашение о перемирии нужно было разорвать, чтобы захватить Дебальцево. Гиркин сделал это заявление именно в тот момент, когда на восток Украины уже заезжали танкисты-буряты, умилившие Кобзона. Поэтому надо было срочно объяснить верующим в "нас там нет", что символ веры теперь другой – "мы там есть" и по законному праву защиты российского языка от геев.

Кремлёвцам нужна была популяризация войны, нужны были добровольцы и посылки им с носками и детскими рисунками. Кремлёвцы ещё были не готовы объявить, что дадут по миллиону рублей каждому, кто согласится без вопросов убивать украинцев. Платить были готовы, но не миллион, не каждому и не в открытую, – под влиянием Майдана в РФ был в моде альтруизм. Поэтому пропаганда делала десятки интервью с "ополченцами", у которых нет денег на сапоги, зарплату они не получают, а еду им приносят сердобольные старушки.

С 2015 г. эта мифология стала сыпаться, когда "ополченцы" запричитали, что зарплаты зажимают, за ранения не платят, командиры понабрали "мёртвых душ", а воевать некому. Кремль отправил разобраться с этим гоголевским сюжетом два ГРУ – одно ревизионное управление, другое разведывательное. По итогам разбирательства главным героям этой отечественной войны Донбасса с НАТО выдали билеты на бессрочный концерт Кобзона. Захарченко до Лондона так и не дошёл. Впрочем, шойгу тоже.

А начиналось всё с "нас в Украине нет". У НАТО наоборот – нас в Украине нет, но если РФ не выведет войска, то мы в Украине появимся и в количестве большем, чем две сотни бойцов Интернационального легиона на 500 км фронта. Грузин, чеченцев и беларусов, тем более русских, назвать войсками НАТО не рискнул даже соловьёв. У латышей, литовцев и эстонцев как бывших членов СССР есть законное право на участие в этой войне, которое Москва не может оспорить. У венгров, поляков, чехов, словаков и бывших немцев ГДР, где СССР в 1953 г. подавил восстание, тоже есть законное право на ответ за эти интервенции и украденные 40 лет жизни. У других наций тоже есть что предъявить Москве, и не только с ссылкой на историю.

Поэтому Макрон в марте официально поднял вопрос, – пора прекращать многовековое расширение Московии на запад. Хватит терпеть, уговаривать и умиротворять агрессора. Поставок только вооружений Украине недостаточно, тем более, когда армией командует Безуглая, а у власти экзистенциальные проблемы. Но экзистенциальное отличие от РФ тоже есть. Топ-менеджмент Украины приватизировал в 2020 г. часть тюрем с целью обустроить их под себя, а топ-менеджмент РФ третий год ведёт беседы о восстановлении ГУЛАГА. Всё как всегда. В Украине слуги народа заботятся сначала о себе, а на расеи о народе и только о народе, ничего для себя.

Предложение Макрона об отправке войск появилось за месяц до окончания марафона в США с голосованием о выделении денег Украине на оружие. Возможно, экономика США живёт и без плана, как уверяли всегда в Москве, но у её политики всегда есть план. Может не лучший и неправильный, как утверждал Черчилль, но есть.

По сути, Байден с октября по апрель реализовывал фразу Трампа как быстро прекратить войну – сказать Банковой, что не даст оружия, а Кремлю сказать, что даст много оружия Украине, если РФ не начнёт немедленно переговоры о выводе оккупационных войск. Теперь в США вторую неделю критикуют этот план Трампа, любезно предоставленный двум его советниками. Кремлёвские собачки в лёгкой растерянность – они не знают, что надо выделять в таких случаях – слюну или мочу, поскольку этот план Трампа превратится на саммите НАТО в новый план Макрона и Байдена.

Так как Байден и НАТО намерены после 9 июля перейти ко второй части плана Трампа и сообщить в деталях Москве, как много оружия они дадут Украине, то кремлёвцы узрели уже "стратегическое поражение" и "конец "россии". Поэтому "путин" в Ханое обещал 20 июня "идти до конца". На следующий день вышел песков и привычно уточнил "путина". На этот раз по поводу того, чей конец тот имел ввиду. Оказалось, что конец "сво", то есть достижение его целей, а их в кремле всё никак не могут сформулировать так, чтобы прямо сказать – хотим отнять у Украины пять регионов. Когда Украина на это согласится, тогда и закончим "сво".

У кремлёвцев такой сильный комплекс "голубого воришки", что даже в стамбульском коммюнике они не осмелились об этом написать. Поэтому стыдливо написали в статьях 8 и 9, что всё, о чем идёт речь в коммюнике, не касается, города Севастополя и Крыма, а также "территорий, обозначенных на карте". Эта карта, названная "Приложение № 6", не опубликована до сих пор в Америке и Европе. В Украине ничего из стамбульских встреч не опубликовано, за исключением реплики Арахамии, что приехал Борис Джонсон и всё изменил. Похоже, публикацию карты берегу "на сладкое". Карта – это очень наглядно, чего по-настоящему хочет расея в своей очередной "оборонительной и справедливой войне".

Песков, после того как разобрался 21 июня с концом у "путина", много наговорил о ядерном оружии. В итоге, всё свелось к тому, что Украину "нельзя вырывать из этого контекста", а следовательно РФ не может ничего обещать США и другим членам ядерного клуба, пока не решит вопрос с Украиной. Де-факто песков повторил вступительные статьи стамбульского коммюнике, что Украина не должна иметь, размещать и хранить ядерное оружие под подушкой и тому подобное. Это называется – здравствуй, будапештский меморандум, который по заверениям лаврова в 2014 г. не стоил бумаги, на которой был написан.

По сути, Кремль предлагает Белому дому опять подписать будапештский меморандум, но уменьшив размеры Украины, согласно карте из Приложения № 6. В контексте этого, можно шире взглянуть на обещание Трампа дать много оружия Украине. Много оружия может означать и ядерное.

Похоже, Байден попросил директора ЦРУ Уильяма Бёрнса узнать у нарышкина и других его визави по консультациям, как в кремле отреагируют, если США вернут что-то Украине из ядерного оружия, раз уже будапештский меморандум не стоит выеденного яйца и так далее по лаврову. Если не стоит, то какие проблемы? Для Белого дома, и не только его, так даже удобней. Можно не возиться с производством миллионов снарядов. Достаточно сотни, но с небольшой ядерной начинкой, как это любят на расеи и третий год обещают кого-нибудь ими угостить. Ракета АТАКАМС с такой начинкой тоже должна прийтись по вкусу россиянам.

Кстати, если бы АТАКАМС даже без ядерной начинки, действительно упала бы на пляже, то в образовавшейся воронке смогли бы искупаться все кремлёвские детки, а не только дочь мэра Магадана. Посла США в Москве 24 июня вызвали к лаврову, чтобы твёрдо заявить, американцы убивают российских детей. Через два дня русский Ваня сбросил с дрона взрывчатку в пригороде Херсона на двух девочек 12 и 15 лет. Сбросил прицельно и дистанционно.

Москва, вызовом посла США к лаврову из-за взрыва на пляже, похоже, таки достала своей наглостью и ложью не только Белый дом, но и европейцев. В результате в этот день Международный уголовный суд в Гааге выписал ордера на арест шойгу и герасимова за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины с осени 2022 г. и по текущий момент. Видеть в этом "руку Вашингтона" сложно, так как Белый дом серьёзно поругался с МУС из-за ордера на арест Нетаньяху, а Байден не склонен к решительным действиям раньше, чем через после полугода лекций и бесед. Очевидно, европейцы подсчитали во сколько им обойдётся генерация электроэнергии для Украины, если РФ продолжит во взятом ей темпе обстрелы.

Из Кремля сразу 24 июня позвонили в Белый дом и заявили, что ордер МУС на арест "фанерного маршала" и его главного планировщика – это беспредел. На это им ответили, что не могут повлиять на МУС и не надо было вызывать Линн Трейс к лаврову. Больше так не делайте. В результате военное министерство РФ написало 25 июня в Телеграмме, что вчера его глава белоусов общался по телефону с Ллойдом Остином по инициативе того из-за поставок АТАКАМС на пляж. Вышло, это Остин звонил белоусову и просил уточнить координаты ПВО РФ.

Министерство также сообщило, Ремович сказал Остину, поставки оружия ВСУ – это "опасность дальнейшей эскалации обстановки", и что главный Адольфович кремля тоже так считает. Это они ещё не получили от саммита НАТО списки и графики поставок, а Байден не поднял тему обнаружения в шахтах Украины ядерных боеголовок и не перешёл к главной части плана Трампа – выдать ядерку ВСУ, если Москва не выдаст график вывода своих войск. Этот график и является, собственно, первой реальной темой для переговоров. С этим, вероятно, согласятся Си Цзиньпин и Лула да Силва и внесут в свой мирный план. Можно вывести и без графика, и без переговоров, а как назвать это – бегством или жестом доброй воли – дело вкуса.

Москва несможет совсем игнорировать тему ядерки не только потому, что регулярно ею грозит, но и потому, что это первый пункт в решениях саммита мира в Швейцарии. Стоит в одной связке с Запорожской АЭС. Под его впечатлением рашисту уже отключали свет в Энергодаре и опять обстреливали город. В результате МАГАТЭ вынесла предупреждение. Так что, всё вместе, как и хочется пескову, – Украина совсем не вырвана из контекста.