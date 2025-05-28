Американцы никуда не уходят из мирных переговоров. Последняя партия будет сыграна в Белом Доме

Президент Трамп знов дивує. Американський президент у своєму допису в соцмережі Truth Social розкритикував Путіна та заявив, що якби не він – "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", – написав Трамп.

Зацініть парадоксальну "красу" трампівської риторики: і Путіна розкритикував, і в той же час показав себе в ролі захисника Росії. В цьому вся суперечливість ставлення Трампа до Путіна. Трамп хоче скоріше домовитись з Путіним, і для цього треба якомога швидше завершити війну в Україні, а кремлівський начальник замість цього продовжує цю війну, і зволікає з мирними переговорами. І тому Президент США страшенно роздратований. Саме тому не чекайте від Трампа "пекельних санкцій" за удари по Україні. Він же з Путіним хоче домовитись (і майже благає його про це), а не покарати його.

Для нас, і для багатьох людей у світі, Путін збожеволів ще в лютому 2022 року, коли почав повномасштабну війну проти України. А для Трампа він збожеволів лише зараз, тому що замість того, щоб домовлятись з президентом США, російський диктатор робить алогічні (на думку Трампа) кроки і бомбардує Україну. Дай бог, щоб цей дисонанс між Трампом і Путіним проявлявся все частіше. Однак не варто приписувати Трампу наші думки і очікування.

Трохи здивував і генерал Келлог. В адміністрації Трампа він єдиний наш друг. Хоча навіть для нього лояльність до Трампа важливіше симпатій до України. Але чому здивував Келлог?

Він заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії. Далі пряма цитата від Келлога: "Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч".

O sancta simplicitas! О свята простота! Точніше, яка простодушна наївність. Чогось подібного можна чекати від Віткоффа, який вважав, що достатньо посадити руських і українців за один стіл переговорів і вони швидко домовляться. Але генерал Келлог більш досвідчена і компетентна людина. І навіть у нього проявляються якісь наївні підходи.

От як поєднати позиції Росії і України у визначенні статусу українських територій, які анексовані Росією? Компроміс в цьому питанні неможливий навіть теоретично. Те саме стосується українського прагнення до членства в НАТО і цілої низки інших питань, особливо коли йдеться про російські хотєлки щодо "демілітаризації" і "денацифікації" України.

А можливо генерал Келлог трохи лукавить, і "спільним варіантом" буде оновлена версія його мирного плану. Може кількість пунктів та їх зміст певним чином зміниться. Але заява Кита Келлога свідчить, що американці нікуди не йдуть з мирних переговорів, і зводити докупи пропозиції України і Росії будуть саме в Білому Домі.