Заряжают хорошим настроением: 3 ярких фильма о лете

Чувствуете ли вы уже летнее настроение? Мы подготовили подборку замечательных фильмов, которые гарантированно зарядят вас позитивом и перенесут в жаркие летние дни. Об этом пишет 24 tv.Ua

"Пляж" (2000)

Этот фильм основан на одноименном романе Алекса Гарленда. Молодой американец Ричард, стремясь к приключениям, отправляется в Таиланд. Там он знакомится с таинственным человеком, который дарит ему карту секретного острова, где на пляже живет свободное сообщество, а "трава" растет свободно.

Для Ричарда это настоящий рай на Земле. Он делится картой с французской парой путешественников, и вместе они отправляются на поиски этого вожделенного места.

"Мое лето любви" (2004)

Мона, тихая и замкнутая девушка, прячет в себе глубокий ум и стремление к лучшей жизни. Темсин, напротив, умная, но испорченная и циничная. Эти две совершенно разные девушки знакомятся и сначала относятся друг к другу с подозрением. С течением времени их общение перерастает в искренний восторг и притяжение.

Старший брат Моны, Фил, порвавший с криминальным прошлым и обратившийся к религии, пытается обратить к вере не только себя, но и сестру, еще более обостряющую ситуацию. Мона же слишком увлечена своими новыми чувствами. "Мы никогда не должны расставаться", - шепчет ей Темсин. Но может ли Мона ей действительно верить?

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"Великий всплеск" (2017)

Известная рок-звезда вместе со своим любимым-режиссером отдыхает на живописном итальянском острове Пантеллерия. Пара наслаждается беззаботной жизнью, издали от проблем реального мира. Их идиллию неожиданно нарушает появление старого друга и его взрослой дочери. Невинный флирт и вспышка древних чувств быстро превращаются в ревность, страсть и опасность для всех участников этого летнего треугольника.

Эти увлекательные истории непременно погрузят вас в атмосферу лета. Выбирайте любое из них, наслаждайтесь просмотром и стройте планы на собственные незабываемые летние приключения!

Напомним, мы уже писали о двух украинских мультфильмах с впечатляющей графикой.

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