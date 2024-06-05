За пределами Млечного Пути впервые обнаружены массивные магнитные звезды

Астрономы совершили открытие, бросающее вызов нашему пониманию эволюции галактик и формированию звезд. За пределами Млечного Пути, в соседних галактиках Большая и Малая Магеллану Облака, впервые обнаружены массивные звезды с мощными магнитными полями.

Это открытие имеет большое влияние на наше понимание магнетизма в ранней Вселенной и может помочь объяснить некоторые из самых экстремальных явлений в космосе, пишет IFLScience.

Магнитные поля играют решающую роль в формировании и эволюции звезд. Они влияют на то, как быстро вращается звезда, как она выбрасывает материал и даже на то, как она кончает свою жизнь.

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Исследование этих звезд в других галактиках, где уровень металлов значительно ниже, чем в нашем Млечном Пути, может дать нам новые знания о том, как магнитные поля формируются и влияют на звезды в разных средах.

Ученые полагают, что сильные магнитные поля в этих массивных звездах могут являться следствием слияния двойных звезд или обмена массой. Эти звезды, называемые Of?p, редки в нашей галактике, но, кажется, чаще в Магеллановых Облаках. Их большая масса и высокая температура делают их идеальными кандидатами для изучения экстремального магнетизма.

Открытие этих магнитных звезд стало возможным благодаря мощным телескопам, таким как Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской Южной Обсерватории. VLT позволил астрономам собирать тусклый свет звезд, расположенных на расстоянии десятков тысяч световых лет, и обнаруживать поляризованный свет, свидетельствующий о наличии магнитного поля.

Это открытие указывает, что магнитные поля являются распространенным явлением даже в звездах, образующихся в среде с низким содержанием металлов. Это также свидетельствует, что экстремальные события, такие как вспышки гамма-излучения и сверхновой, могут быть более частыми, чем считалось ранее.

Последующие исследования этих магнитных звезд помогут нам лучше понять эволюцию галактик, формирование звезд и природу магнетизма во Вселенной. Это увлекательное время для астрономии, и это открытие, несомненно, приведет к новым, революционным открытиям в ближайшие годы.

Что означает Млечный Путь

Млечный Путь, также известный как Молочный Путь, является галактикой, в которой находится наша Солнечная система. Это спиральная галактика с баром, содержащая миллиарды звезд, включая наше Солнце. Название "Млечный Путь" происходит из украинской культуры, где "чумаки" были странствующими торговцами солью, которые часто ориентировались за звездным небом во время своих путешествий. Путь, пролегающий через небо, напоминал им дорогу, которую они использовали.

В астрономическом контексте Млечный Путь выглядит как светлая полоса, пересекающая ночное небо. Эта полоса состоит из звезд, пыли и газа, находящихся в галактическом диске. Вид этой полосы вызван большим количеством звезд и межзвездного материала, скапливающимся в диске нашей галактики.

Млечный Путь является лишь одной из многих галактик во Вселенной, но для нас она особенная, поскольку является домом для нашей Солнечной системы и планеты Земля.

Ранее ученые заявили, что Солнце имеет таинственное сердцебиение.

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