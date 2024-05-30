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Война в Украине

За несколько дней до дня рождения: погибла госпитальерша Ирина Цыбух Чека (фото)

Былим Елена

За несколько дней до дня рождения: погибла госпитальерша Ирина Цыбух Чека (фото)
Погибла боевой медик добровольческого батальона ''Госпитальеры'' Ирина Цыбух (Чека)

29 мая на Харьковском направлении во время ротации погибла Ирина Цыбух, известная под позывным "Чека". Она была парамедиком в медицинском добровольческом батальоне "Госпитальеры". 1 июня ей должно было исполниться 26 лет.

Девушка погибла во время ротации на Харьковском направлении, за несколько дней до дня рождения. О ее гибели сообщил Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры".

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

"Война - самое худшее место, где я когда-то была, но она дает билет в настоящую жизнь, в мир неподдельной независимости, она клеймит знания о мимолетности существования", — говорила Ирина. Она планировала в мирной жизни иметь семью и заниматься садоводством.

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"Хочу детей. Хочу дом. Хочу сажать помидоры... но войну закончить самое важное", — процитировали ее слова сослуживцы.

Информация о прощании с Ириной будет предоставлена позже.

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

До начала полномасштабного вторжения Ирина работала менеджером по реформе Общественного вещания. Она реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донетчины и Луганской области, о чем рассказывала в эфирах "Cуспільного радіо".

Ирина также была журналисткой и гостевой редактором на "Суспільном радіо". 16 ноября 2023, ко Дню телевидения, радио и связи, ее наградили орденом "За заслуги".

Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers
Ирина Цыбух Чека. Источник: facebook.com/hospitallers

Ранее стало известно о смерти на войне депутата Киевсовета. Сергей Ильницкий служил в 28 бригаде.

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