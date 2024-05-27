Юрист объяснил, что делать, если в ТЦК отказались оформить отсрочку

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнослужащие должны получить отсрочку по результатам комиссии. Однако возможны случаи, когда лицам безосновательно отказывают в предоставлении отсрочки от службы.

Адвокат Ярослав Гришин в эфире Киев24 объяснил, что делать в таких случаях. Он возразил, что ссылаясь на постановление Кабмина 560 ТЦК может отказать в отсрочке по какой-либо причине.

"Постановление не устанавливает конкретных оснований для отказа в отсрочке, но есть закон, в котором прописаны абсолютно четко и ясно, какие лица имеют право на отсрочку, отсрочку от призыва. Это инвалиды ІІ-ІІІ группы; это аспиранты; мужчины, имеющие тех и больше детей, детей инвалидов; некоторые другие категории людей. И этот подзаконный акт априори не может нарушать нормы закона", – подчеркнул он.

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Гришин добавил, что эти категории – это 100% основание, чтобы получить отсрочку. Комиссия не может нарушать эти нормы закона.

"Но если такие случаи будут, то они имеют 100%-ную гарантию судебного обжалования. Это раз. И можно подавать заявление о преступлении, привлекать членов комиссии, председателя комиссии к ответственности за нарушение норм закона. У комиссии нет такого, что "этому дам, потому что хороший парень, а этому – не дам отсрочку". Нет такого. Если есть обоснованный документ, обоснованный правовой статус, то комиссия обязана рассмотреть и предоставить отсрочку", – отметил адвокат.

Он порекомендовал тем, кто получил отказ, не проходить ВЛК, а написать заявление на имя главы комиссии, приобщить к нему все документы и лучше, чтобы они были удостоверены нотариально.

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