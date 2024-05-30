Взрывы в Крыму вблизи Керченского моста: оккупанты заявили о повреждении двух паромов (видео)

Ночью 30 мая в городе Керчь, который находится на территории временно оккупированного Крыма, раздавались взрывы неподалеку Керченского моста. Так называемый "министр" транспорта оккупационных властей Крыма Николай Лукашенко подтвердил инцидент, сообщив о повреждении двух паромов – автомобильного и железнодорожного.

По его словам, были повреждены только остекления надстроек. Среди экипажа и пассажиров пострадавших нет. В то же время функционирование паромной переправы было приостановлено. Телеграмм-канал "Крымский ветер" отмечает, что на паромах страна-агрессор россия перевозит, в том числе и военную технику.

Также Liga.net, ссылаясь на собственные источники сообщает, что в результате операции Главного управления разведки был поражен катер российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Однако издание отмечает, что эта информация требует уточнения.

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Между тем, в сети публикуют видео ночных взрывов в Крыму.

В свою очередь минобороны России заявляет, что их ПВО якобы "сбило" восемь ракет ATACMS над Азовским морем и восемь БПЛА над Черным морем вблизи Крыма. Также были "уничтожены" два морских дрона, заявляют оккупанты.

Ранее 30 мая в сети сообщали о мощных взрывах в Керчи. Оккупационные власти перекрывали Крымский мост.

Напомним, UAportal писал, что по Крыму в скором времени прилетят не только ATACMS.

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