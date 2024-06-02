Выпущено более 700 воздушных шаров с мусором: КНДР забросала Южную Корею нечистотами (фото, видео)

Северная Корея в очередной раз обострила отношения с Южной Кореей, отправив через границу около 720 воздушных шаров, заполненных мусором.

Об этом сообщило в воскресенье Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи. По их данным, воздушные шары с мусором, включая окурки, тканевые отходы, бумагу и пластик, были обнаружены по всей столице Южной Кореи ночью 2 июня, пишет Yonhap News Agency.

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Это уже не первая подобная провокация со стороны Северной Кореи. На прошлой неделе они отправляли воздушные шары с мусором и экскрементами, что стало предметом гнева и осуждения со стороны Южной Кореи.

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency К воздушным шарам крепятся пакеты с разным мусором. Источник: Yonhap News Agency

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что воздушные шары являются нарушением соглашения о перемирии и что Северная Корея несет ответственность за любые последствия. Он также заверил, что Южная Корея тесно сотрудничает с США, чтобы отследить ситуацию и принять соответствующие меры.

В приграничных провинциях Южной Кореи объявлены чрезвычайные уведомления, призывая людей не контактировать с воздушными шарами и немедленно сообщать о них властям.

Военные направили команды для поиска обломков вместо того, чтобы сбить воздушные шары, поскольку невозможно полностью исключить возможность перевозки токсичных химикатов.

Сообщений о пострадавших пока нет. Городские власти Сеула также заявили в воскресенье, что будет работать центр экстренной помощи 24 часа в сутки для реагирования на такие объекты.

Для чего КНДР запускает воздушные шары с мусором в Южную Корею

Ким Йо Чен, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, подтвердила, что Северная Корея направила воздушные шары, чтобы выполнить недавнюю угрозу ее страны "разбрасывать груды макулатуры и грязи" в Южной Корее в ответ на кампании по распространению листовок южнокорейскими активистами.

Она намекнула, что воздушные шары могут стать стандартной реакцией Севера на продвигающиеся вперед листовки, сказав, что Север ответит "разбрасывая мусор в десятки раз больше, чем то, что разбрасывают нам".

Напомним, в ООН был назван источник финансирования ракетной программы КНДР.

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