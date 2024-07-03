Всего за несколько кликов: в 'Дії' появится быстрый доступ к медицинским документам

Теперь пользователи мобильного приложения "Дія" смогут входить в систему электронного здоровья. Они также смогут оформить или отменить право на избрание врача.

Согласно новому постановлению правительства, приложение "Дія" будет предоставлять доступ к медицинским данным пользователей. Эта информация была обнародована на официальном телеграмм-канале Министерства цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации Украины в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья активно разрабатывает новые значимые сервисы. Благодаря обновлениям в приложении "Дія", граждане смогут легко регистрироваться и входить в систему ЕСОЗ как пациенты.

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Пользователи получат возможность выбора семейного врача, представление декларации на обслуживание, а также, в случае необходимости, ее аннулирование непосредственно через приложение. Минцифра сообщает, что теперь также можно будет вносить изменения в личные данные в системе ЕСОЗ без необходимости посещения врача или обращения в НСЗУ.

В ближайшем будущем, из нескольких кликов в "Дії", пользователи смогут:

Регистрироваться в качестве пациента в центральной базе данных ЕСОЗ.

Отправлять декларации для выбора врача, включая семейного врача, терапевта или педиатра.

Просматривать и при необходимости разрывать существующие декларации.

Обновляйте личные данные в центральной базе данных ЕСОЗ.

Минцифра планирует дальнейшее расширение функционала сервиса, работая над проектом вместе с Минздравом, НСЗУ, партнерами и заинтересованными сторонами. Стоит отметить, что правительство внесло изменения в регуляцию Единого государственного вебпортала электронных услуг, позволив интеграцию искусственного интеллекта в "Дію".

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