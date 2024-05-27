Впервые в Украине: Vodafone в тестовом режиме запустил 5G

В Украине впервые тестируется 5G. Этим занимается мобильный оператор Vodafone.

Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, уже протестировано качество связи. "Все работает!", – написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, связь 5G внедрена в более чем 90 странах мира.

"В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей до 2025 года. Мы должны развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну. Спасибо нашим партнерам - компаниям Vodafone и Nokia - за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь скоро сможем масштабировать технологию", – добавил Федоров.

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Что дает 5G на телефоне

Мобильный интернет пятого поколения (5G) может значительно улучшить скорость, стабильность и охват мобильного интернета. Это откроет двери для новых, инновационных сервисов и приложений, которые пока невозможны.

5G – это новое поколение мобильного интернета, использующее более высокие частоты радиодиапазона и новые технологии для передачи данных. Это позволяет 5G-сетям предлагать значительно большую скорость, стабильность и охват, чем 4G-сети.

Вот некоторые из ключевых преимуществ 5G:

Скорость: 5G может предлагать скорость загрузки до 20 гигабит в секунду, что в 20 раз быстрее 4G.

Стабильность: 5G-сети менее подвержены перегрузке и предлагают более стабильную связь.

Охват: 5G-сети могут охватывать большие территории, включая отдаленные районы.

Задержка: 5G имеет гораздо меньшую задержку, что делает его идеальным для таких приложений, как виртуальная реальность и игры.

5G позволит подключить к интернету миллиарды устройств, таких как датчики, детекторы и бытовые приборы. Это сделает наши города более "умными" и эффективными.

Ранее руководитель Киевстара сообщал, что не существует альтернативы для мобильной связи, поскольку даже терминалы для спутниковой связи Starlink нужно подпитывать.

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