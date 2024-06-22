Возле российского белгорода уничтожена система Панцирь-С1 (фото, видео)
Мониторинговые каналы сообщают об уничтожении российской системы ПВО Панцирь-С1 неподалеку от белгорода. В частности, публикуя соответствующие видео местных жителей.
"Николаевский Ванек" в Telegram также сообщил об уничтожении двух Панцирей-С1 оккупантов за двое суток.
По его словам, один из них был на окраине Белгорода, еще один прикрывал группировку, которая пыталась наступать на Липке. В обоих случаях экипаж не выжил, Панцири сгорели.
Как известно, один Панцирь стоит около 14 млн долларов.
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