Возле российского белгорода уничтожена система Панцирь-С1 (фото, видео)

Мониторинговые каналы сообщают об уничтожении российской системы ПВО Панцирь-С1 неподалеку от белгорода. В частности, публикуя соответствующие видео местных жителей.

"Николаевский Ванек" в Telegram также сообщил об уничтожении двух Панцирей-С1 оккупантов за двое суток.

По его словам, один из них был на окраине Белгорода, еще один прикрывал группировку, которая пыталась наступать на Липке. В обоих случаях экипаж не выжил, Панцири сгорели.

Как известно, один Панцирь стоит около 14 млн долларов.

Ранее мы рассказывали, что в Генштабе назвали объекты России, которые были атакованы ночью 21 июня.

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