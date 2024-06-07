Военнообязанным могут заблокировать счета, если они указали фейковые адреса в Резерв+

До 16 июля военнообязанные украинцы обновят данные в ТЦК. Также это можно сделать через ЦНАП или приложение "Резерв+".

Впрочем, если указать в "Резерв+" недействительный адрес, на человека могут наложить штраф и заблокировать счета. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что выносить постановление о наложении штрафа ТЦК сможет заочно в случае, если лицо не явилось в ТЦК и не сообщило причину неявки. В то же время, у ТЦК обязательно должны быть подтверждающие документы о получении вызова.

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В то же время почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии военнообязанного по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства, также может считаться подтверждающим документом. Согласно этому, ТЦК может сразу выносить постановление о наложении штрафа.

В случае добровольной неуплаты штрафа лицо рискует тем, что его счета могут быть заблокированы. Для физических лиц штрафы составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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