В Укрэнерго предупредили об отключении света 20 мая по всей Украине: какие графики

В Украине 20 мая массово будут выключать свет. Графики почасовых отключений электричества будут действовать во всех регионах страны.

Как сообщили в Укрэнерго, 20 мая с 18 до 24 часов для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений во всех регионах Украины.

Объекты критической инфраструктуры не будут ограничивать подачу электроэнергии.

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Сообщение Укрэнерго. Источник: facebook.com/npcukrenergo Сообщение Укрэнерго. Источник: facebook.com/npcukrenergo

Напомним, информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в определенном регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях.

Для жителей Киева – узнать график отключений на своей улице киевляне могут на сайте Yasno. Для этого введите свой адрес и узнайте, будут ли ограничения электричества по вашему адресу. Также у сервиса есть чат-бот в Telegram.

График отключения света в Киеве и Киевской области публикуется на сайте ДТЭК, а также в аккаунтах компании у Viber и Telegram.

Между тем эксперты считают, что ударами по инфраструктурным объектам россия стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине, посеять хаос и панику среди населения.

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