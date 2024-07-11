В украинцев кардинально изменились требования к жилью: что выбирают во время войны

Украинцы сейчас избегают вложения средств в квартиры в новостройках. Растет спрос недвижимости на вторичном рынке, где покупатели чаще выбирают однокомнатные квартиры, стоимость которых составляет примерно 60 тыс. долларов. Также важными факторами являются расположение жилья на нижних этажах дома и наличие ремонта.

Эксперт по недвижимости Иван Кудояр рассказал УНН, что на первичном рынке количество сделок уменьшилось на 40% по сравнению с прошлым летом.

Он пояснил, что украинцы воздерживаются от инвестиций в новое строительство из-за затянувшейся войны. Кроме того, покупатели не желают заниматься квартирой "с нуля", поскольку жилье без ремонта очень трудно продается. По словам Кудояра, никто не хочет заниматься ремонтом.

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Эксперт также отметил, что на рынке сложилась уникальная ситуация, поскольку готовое жилье можно приобрести по более низкой цене, чем такое, которое находится в процессе строительства.

"Цены (на первичном рынке. – Ред.) плюс-минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли на 10-15%, они мотивируют это стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали... В Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7", – отметил Кудояр.

Согласно оценке эксперта, летом 2024 года наибольший спрос наблюдается на однокомнатные квартиры с ремонтом на первых этажах, их средняя стоимость составляет около 60 тыс. долларов. Особенно большой интерес к такому жилью проявляется в Закарпатской области, а также во Львове и Ивано-Франковске, потому что они считаются более безопасными.

В то же время по данным Кудояра, рынок недвижимости в Киеве и его окрестностях показывает меньшую активность, несмотря на миграционный наплыв из других регионов. "Скорее всего, больше снимают жилье, снимают достаточно активно", – добавил он.

Напомним, ранее UAportal писал, что цены на 1-комнатные квартиры в Украине претерпели изменения.

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