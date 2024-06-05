В правительстве разъяснили, нужно ли 17-летним срочно возвращаться в Украину, чтобы стать на учет

Правительство Украины разработало постановление об отсрочке взятия на военный учет допризывников и находящихся за рубежом призывников.

Это решение прокомментировала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, отвечая на заявление Минобороны о необходимости возвращения 17-летних украинцев для учета в ТЦК.

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Минобороны отметило, что, согласно действующим правилам, 17-летние украинцы должны приехать в Украину и стать на военный учет. Ирина Верещук подтвердила юридическую правомерность этого требования, однако указала на неэффективность возвращения студентов немобилизационного возраста для военного учета во время военного положения.

По ее словам, возвращение молодежи лишь увеличит нагрузку на военно-врачебные комиссии (ВЛК) и не поможет мобилизации. Поэтому правительство планирует принять постановление, которое позволит юным украинцам встать на военный учет по возвращении в Украину или по окончании военного положения.

"Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет - либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения", — сказала Верещук.

Ранее, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что 17-летние юноши, находящиеся за границей, должны приехать в Украину для взятия на военный учет в ТЦК и СП.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

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