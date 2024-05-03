В Минобороны объяснили, с какими болезнями могут мобилизовать в армию

В Украине отменили категорию "ограниченно пригодный" для военнообязанных лиц. ВЛК будет определять пригодность по новому.

Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе. Изменения опубликованы в приказе.

Согласно заболеванию, каждого военнообязанного могут признать:

не пригодным к службе;

полностью пригодным;

пригодным для службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП), учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения или охраны.

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Среди болезней, с которыми военнообязанных признают пригодными указанные, в частности остаточные изменения после излеченного туберкулеза различных локализаций. Также пригодны лица, имеющие хронические вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций, болезни, обусловленные ВИЧ и бессимптомное носительство ВИЧ, а также новообразование в фазе длительной стойкой ремиссии после проведенного специфического лечения.

Кроме того, пригодными признают при наличии:

медленно прогрессирующие и не прогрессирующие болезни крови;

болезни эндокринной системы, нарушения питания и нарушения обмена веществ с незначительными нарушениями функций;

невротические легкие психические расстройства с выходом в выздоровление;

воспалительные заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

болезни наружного уха, среднетяжелая двусторонняя тугоухость;

гипертоническое заболевание I стадии.

От мобилизации не освобождают болезни с незначительными нарушениями функции наружного дыхания, болезни печени с незначительными нарушениями функций, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с незначительными нарушениями функций, артрозы и другие поражения суставов с незначительными нарушениями функций.

В свою очередь к службе в тылу будут признаваться пригодными из:

клинически излеченным туберкулезом;

хроническими вирусными гепатитами с умеренными нарушениями функций;

болезнями, обусловленными ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;

с состоянием после радикального хирургического лечения первичной опухоли; рак нижней губы, рак кожи.

доброкачественными новообразованиями с умеренными нарушениями функций;

болезнями крови, медленно прогрессирующими с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями и другие.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла новый мобилизационный закон. Народные депутаты проголосовали за постановление, обязавшее правительство принять решение о дополнительной выплате в 70 тыс. грн для военнослужащих на передовой.

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