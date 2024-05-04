В Минобороны объяснили, будут ли выдавать повестки в рекрутинговых центрах

В Минобороны Украины объяснили, что в рекрутинговых центрах не будут вручаться повестки. В то же время, там можно определиться с должностью и воинской частью.

Об этом рассказал представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин во время открытия первого центра рекрутинга в Киеве 30 апреля, сообщает Инерфакс-Украина. Основным преимуществом таких центров есть возможность выбора специальности в рядах Вооруженных Сил, ведь в каждой бригаде есть вакансии, которые нужно заполнять людьми.

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"По большому счету это – сервис, куда человек приходит и может получить любую информацию о том, какие есть специальности и где себя можно найти в соответствии со своей гражданской специальностью, военно-учетной специальностью. Здесь не будет человеку вручена повестка", – отметил он.

Спикер Минобороны добавил, что в рекрутинговых центрах продолжается "сопровождение" военнообязанных, и в вопросах воинской части, куда попадет человек, и по контракту.

Напомним, с 23 апреля прекращено предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста из Украины.

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