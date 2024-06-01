В Киеве закрыли один из самых популярных ресторанов McDonald's: названа причина

С начала июня McDonald's объявил о временном приостановлении работы своего популярного заведения, находящегося на Вокзальной площади рядом с главным железнодорожным вокзалом Киева, в связи с плановыми ремонтными работами. Эту информацию предоставила пресс-служба компании порталу liga.net.

В течение десятилетия это заведение быстрого питания постоянно попадало в топ-5 самых популярных ресторанов сети по всей стране. В 2011 году оно получило звание второго по популярности ресторана в мире.

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Напомним, ранее UAportal рассказывал, почему гамбургеры из McDonald's не разлагаются.

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