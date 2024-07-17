В какой категории пенсионеров на 500 гривен вырастут выплаты

С 1 марта 2023 года в Украине произошла индексация пенсий, в результате чего средняя пенсия выросла до 5717 гривен.

Кроме того, существует ряд доплат и перерасчетов, которые могут привести к увеличению пенсионных выплат для определенных категорий граждан. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто может получить прибавку к пенсии?

Пенсионеры по возрасту:

Лица, которым исполнилось 70 лет, получают надбавку, если общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 гривен.

Размер надбавки зависит от возраста:

70-74 года: 300 грн;

75-79 лет: 456 грн;

80 лет и старше: 570 грн.

Важно! Прибавка по возрасту начисляется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

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Другие категории пенсионеров:

Инвалиды войны: размер прибавки зависит от группы инвалидности и причин инвалидности.

размер прибавки зависит от группы инвалидности и причин инвалидности. Жертвы Чернобыльской катастрофы: размер прибавки зависит от категории, к которой они относятся.

размер прибавки зависит от категории, к которой они относятся. Военные пенсионеры: размер прибавки зависит от выслуги лет, звания и других факторов.

размер прибавки зависит от выслуги лет, звания и других факторов. Члены семей погибших военнослужащих и стражей порядка: размер надбавки зависит от утраченного кормильца.

Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.

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