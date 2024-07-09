В каких ситуациях Пенсионный фонд имеет право сократить выплаты на 20%: подробности

Пенсионный фонд Украины имеет право снизить пенсионные выплаты на 20%. Это может произойти в нескольких случаях: Если пенсионер трудоустроился, но не сообщил об этом Пенсионному фонду в течение 10 дней, ему могут снизить пенсию на 20%. Это правило касается как трудоустройства по трудовому договору, так и ведения предпринимательской деятельности. Несообщение о трудоустройстве может привести к штрафу, взысканому с пенсии или через суд. Об этом пишет 24 tv.ua.

Неправильное начисление пенсии

В некоторых случаях может возникнуть ошибка при начислении пенсии, в результате чего пенсионеру выплачивают больше, чем положено. Если Пенсионный фонд обнаружит такую ошибку, он может снизить пенсию на сумму переплаты.

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Недостоверные данные

Если пенсионер предоставил Пенсионному фонду недостоверные данные, например, о стаже работы или возрасте, это может привести к уменьшению пенсии.

Как сообщить Пенсионный фонд о трудоустройстве:

Пенсионер может сообщить о трудоустройстве лично, обратившись в орган Пенсионного фонда Украины.

Также можно сделать это онлайн через:

Вебпортал электронных услуг ПФУ;



Портал "Действие".

Важно! При онлайн-обращении необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Чтобы избежать уменьшения пенсии, пенсионерам рекомендуется:

Сообщать Пенсионному фонду о любых изменениях в своей трудовой деятельности;

регулярно проверять правильность начисления пенсии;

Не предоставлять Пенсионному фонду недостоверные данные.

Раньше мы рассказывали, что некоторым пенсионерам не будут повышать пенсию.

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