В ДТЭК спрогнозировали, как долго в Украине продлятся плановые отключения электроэнергии

Восстановление поврежденных энергетических объектов может занять значительное время, иногда достигая 10 месяцев, при наличии необходимых финансов для проведения ремонтных работ и закупки нового оборудования. Для полного восстановления генеративных возможностей критически важно обеспечить адекватную защиту этих объектов, включая системы противовоздушной обороны.

По словам Дмитрия Сахарука, выступившего в телемарафоне исполнительного директора ДТЭК существуют случаи, когда российские силы снова атаковали уже отремонтированные энергетические объекты. Перебои с электроснабжением будут продолжаться до момента, когда можно будет возобновить производство электроэнергии.

"Основная причина, почему у нас есть дефицит, это разрушенная или поврежденная генерация. В марте, апреле и мае россияне наносили серьезные атаки на украинские ТЭС, ГЭЦ, объекты генерации и повредили до 8 ГВт. У нас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех", – объяснил он.

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Отключение электроэнергии остается основным методом стабилизации энергетической сети до ремонта поврежденных источников генерации. "Укрэнерго" устанавливает квоты для распределительных компаний, обеспечивающих электроснабжение регионов. Компания ДТЭК, обслуживающая Киев и область, а также Днепропетровскую, Донецкую и Одесскую области, получила лимиты, покрывающие всего 80% потребностей.

"Процесс восстановления напрямую зависит от эффективности защитных механизмов ремонтируемых объектов. Иногда случается, что оборудование испытывает повреждения снова после ремонта. Первоочередная задача – это обеспечение надежного ПВО для уничтожения ракет, направленных на энергетические объекты. Вторая задача – найти финансирование для приобретения нового оборудования, которое было уничтожено в результате атак", – рассказывает Дмитрий Сахарук.

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