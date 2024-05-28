Умеров объяснил, когда Украина может получить истребители F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал поставки Украине истребителей F-16. Он также указал на опоздание западной помощи и ситуацию на фронте.

По словам Умерова, Украина надеется уже скоро получить истребители F-16. Интервью опубликовало информационное агентство Reuters.

Министр отметил, что сейчас Воздушные силы "сосредоточены на обучении нашего персонала и пилотов".

"Мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", – указал он.

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Умеров добавил, что россияне сейчас перекидывают на фронт больше живой силы и техники за 27 месяцев полномасштабного вторжения. Они готовятся к новому рывку, однако ВСУ стабилизировали фронт в Харьковской области.

Министр отметил, что Украине нужно больше оружия и больше дальнобойных ракет. Киев благодарен за помощь, оказываемую партнерами, но лишь половина обещанных поставок прибыла вовремя.

По его словам, Украина настроена на выход на границы 1991 года, в том числе на освобождение Крыма. Однако главная военная задача на сегодняшний день – это удержание оборонных линий, истощение террористов и усиление военного потенциала Украины.

Напомним, на днях в Донецкой области подразделение Shadow авиабомбой GLSDB эффектно уничтожило здание, где скрывалось два десятка оккупантов.

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