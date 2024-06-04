Украинцы получат помощь в наличных для покрытия нового тарифа на электроэнергию

В Украине существует система монетизации субсидий, которая позволяет гражданам с низким доходом получать финансовую поддержку для оплаты коммунальных услуг. Если расходы на коммуналку превышают 20% семейного бюджета, можно претендовать на получение такой помощи. Размер платежа определяется на основе индивидуальных обстоятельств каждой семьи.

Согласно информации от Министерства социальной политики, субсидия также имеет целью уменьшить финансовое бремя, связанное с ростом цен на электроэнергию. Размер субсидии зависит от среднего месячного дохода на человека, пишет OBOZ.ua.

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Подать заявку на получение жилищной субсидии могут:

один из членов семьи, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ);

по заявлению опекуна или попечителя несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

При определении права на получение субсидии принимаются во внимание доходы всех зарегистрированных или официально проживающих лиц в квартире. Важно указать в заявлении реальных жителей квартиры или дома. В случае, когда член семьи на момент заявки на субсидию находится за пределами страны более 60 дней, он должен быть исключен из числа домочадцев, и его доходы не учитываются.

Итак, если в квартире зарегистрировано три человека, но жена и ребенок выехали за границу на период более 60 дней, то субсидия начисляется только для одного человека – мужа.

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