Украина находится в эпицентре температурной аномалии: жара достигнет 44 градусов

Сильный зной охватил Восточную Европу и Балканы, температура превышает 40-42°C. Прогнозируется, что максимальная температура в течение следующих 7 дней превысит 42-44 ° C (на 10-12 ° C выше среднего значения периода 1991-2020) во многих районах Балкан, включая Грецию, и в Восточной Европе.

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Об этом пишет Climatebook.gr, добавляя, что в течение следующих 10 дней в указанных регионах будут побиты сотни месячных и абсолютных температурных рекордов.

Напомним, смертельная жара может уничтожить пять регионов планеты.

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