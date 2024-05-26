Удар по 'Эпицентру' в Харькове: прокуратура опубликовала новые кадры ударов изнутри гипермаркета

В субботу, 25 мая, армия РФ ударила по строительному гипермаркету в Харькове. В результате попадания погибли 14 человек, еще 44 человека получили ранения.

Правоохранители идентифицировали 11 жертв, в том числе 12-летняя девочка и ее мама. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Отмечается, что обнаружены четыре фрагмента тел людей. По состоянию на 20:17 26 мая, без вести пропавшими считаются семь человек.

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Правоохранители проанализировали видео с камеры наблюдения. Они установили, что в эпицентре взрывов находились не менее 20 человек.

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