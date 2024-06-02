Ученые смогли разгадать тайну старения людей

Законы биологии, хоть и являются достаточно редкими, но они определяют универсальные принципы и структурные основы, которые являются общераспространенными. Они не такие жесткие, как законы математики или физики, но эти биологические нормы способствуют более глубокому пониманию сложных механизмов, влияющих на живые организмы.

Многие из выявленных учеными примеров, похоже, связаны с экономией ресурсов и энергии или, проще говоря, со стремлением к биологическому равновесию. Однако недавно молекулярный биолог из Университета Южной Калифорнии Джон Тауэр предложил новый общий биологический закон, который может дать ответ на вопрос о механизмах старения, отмечает Science Alert.

Установленное в 1877 году правило Аллена является классическим примером биологического закона. Оно утверждает, что в более прохладных климатах теплокровные существа имеют тенденцию к развитию более массивных конечностей с меньшей площадью поверхности, чтобы сохранять тепло, тогда как в более теплых условиях наблюдается противоположная адаптация. Однако существуют исключения из этого правила, например, в случае некоторых видов лягушек и коротконогих собак.

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Другой случай биологического закона - это уникальное строение пчелиных ульев с их шестиугольными ячейками. По теории Тауэра, фрактальные структуры, такие как логарифмические спирали, являются оптимальным способом расширения структуры без изменения ее формы или повреждения существующей конструкции.

Однако современная теория "избирательно выгодной нестабильности", предложенная молекулярным биологом, вызывает сомнения в традиционной тенденции к сохранению ресурсов в биологических системах. Тауэр считает, что определенный уровень нестабильности является жизненно необходимым, несмотря на потерю ресурсов, поскольку он способствует получению других преимуществ.

По его словам, эта нестабильность только повышает сложность системы, что может иметь потенциальные преимущества, включая способность к адаптации и эволюции на всех уровнях, от молекулярного до популяционного. Например, даже простые клетки содержат ферменты, которые регулярно разрушают и заменяют белки и РНК, что демонстрирует необходимость нестабильности для жизни.

Нестабильность приводит к потере энергии и ресурсов и накоплению генетических мутаций, которые могут быть как отрицательными, так и положительными. Ученый указывает, что это является одним из путей к биологическому старению.

В то же время он признает, что без нестабильности жизнь не могла бы развиваться, адаптироваться и процветать в меняющихся условиях. Тауэр утверждает, что жизнь на Земле существует в балансе между стабильностью и нестабильностью, что заставляет все живые организмы искать компромиссы.

Напомним, ранее ученые рассказали, как воспитание детей помогло людям пережить неандертальцев.

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