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Ученые открыли планету, которая может быть пригодна для жизни

Цихоцкая Мария

Ученые открыли планету, которая может быть пригодна для жизни
Эта потенциально пригодная для жизни планета, названная Gliese 12 b, немного меньше Венеры и имеет температуру около 42°C

Ученые удивили мир сенсационным открытием – новой планеты, похожей на Землю, вращающуюся вокруг красного карлика в созвездии Рыб, на расстоянии 40 световых лет от нас. Эта потенциально пригодная для жизни планета, названная Gliese 12 b, немного меньше Венеры и имеет температуру около 42°C. Об этом пишет The Guardian.

"Мы провели предварительные расчеты и выяснили, что Gliese 12b, вероятно, имеет размеры, близкие к земным, а также умеренный климат", – говорит один из авторов исследования, Шишир Дхолакия. "Это делает ее очень интересной, ведь температура на ее поверхности может быть благоприятной для существования жидкой воды - ключевого компонента для жизни, как мы его знаем."

Открытие Gliese 12 b стало возможным благодаря методу прямой визуализации, позволяющему астрономам непосредственно наблюдать за экзопланетами, а не только фиксировать их влияние на звезды.

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"Хотя путешествие в Gliese 12 b в ближайшем будущем невозможно, - отмечает Дхолакия, - это открытие дает нам возможность исследовать ее атмосферу с помощью мощнейших космических телескопов, чтобы лучше понять условия, которые там господствуют."

Эта находка становится очередным шагом на пути к поиску внеземной жизни, ведь Gliese 12b – не просто очередная экзопланета. Ее размеры, температура и расположение делают ее одним из самых перспективных кандидатов на роль второго дома для человечества.

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