Ученые открыли планету, которая может быть пригодна для жизни

Ученые удивили мир сенсационным открытием – новой планеты, похожей на Землю, вращающуюся вокруг красного карлика в созвездии Рыб, на расстоянии 40 световых лет от нас. Эта потенциально пригодная для жизни планета, названная Gliese 12 b, немного меньше Венеры и имеет температуру около 42°C. Об этом пишет The Guardian.

"Мы провели предварительные расчеты и выяснили, что Gliese 12b, вероятно, имеет размеры, близкие к земным, а также умеренный климат", – говорит один из авторов исследования, Шишир Дхолакия. "Это делает ее очень интересной, ведь температура на ее поверхности может быть благоприятной для существования жидкой воды - ключевого компонента для жизни, как мы его знаем."

Открытие Gliese 12 b стало возможным благодаря методу прямой визуализации, позволяющему астрономам непосредственно наблюдать за экзопланетами, а не только фиксировать их влияние на звезды.

Читайте также": Как висячая колонна в храме Вирабхадра держится без опоры: ученые открыли тайну (видео)

"Хотя путешествие в Gliese 12 b в ближайшем будущем невозможно, - отмечает Дхолакия, - это открытие дает нам возможность исследовать ее атмосферу с помощью мощнейших космических телескопов, чтобы лучше понять условия, которые там господствуют."

Эта находка становится очередным шагом на пути к поиску внеземной жизни, ведь Gliese 12b – не просто очередная экзопланета. Ее размеры, температура и расположение делают ее одним из самых перспективных кандидатов на роль второго дома для человечества.

Напомним,исследовательница определила местность, которую изобразил да Винчи на холсте "Джоконда".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !