Ученые обнаружили, что киты обладают собственным алфавитом

Уже почти 60 лет, с момента обнаружения "пения" китов, ученые пытаются разгадать тайну их языка. В отличие от жутких мелодий горбатых китов, ставших сенсацией в 1960-х годах, кашалоты издают щелчок, напоминающий нечто среднее между азбукой Морзе и скрипом дверей. Об этом пишет The New York Times.

Журналист-ученый Карл Зиммер исследует эту тему, раскрывая, почему возможно, что киты владеют сложным языком.

По его словам, раньше люди не знали, что киты вообще издают какие-то звуки. "На самом деле мы наткнулись на них случайно", - рассказывает Зиммер. "Американские военные разрабатывали сложные микрофоны для размещения под водой, чтобы следить за русскими подлодками. ... Но на Бермудах один инженер начал слышать странные звуки и задумался, не китов ли он слушает".

Зиммер утверждает, что киты действительно используют полноценный язык. "О чем они говорят, мы не знаем. Возможно, они делятся историями о своих путешествиях на сотни и тысячи миль. Возможно, обсуждают гигантского кальмара, которого поймали минувшей ночью. Или сплетничают друг о друге", - рассуждает исследователь.

Он напоминает, что кашалоты - социальные животные, имеющие продолжающиеся десятилетиями отношения и живущие группами до тысяч особей.

"Возможно, они общаются друг с другом, но не на языке, как мы его понимаем. Возможно, эти звуки не складываются в предложение, не имеют глаголов или существительных, не имеют структуры, свойственной нашему языку. Но, возможно, они все же передают информацию. Например, кто они и к какой группе принадлежат, но не в форме языка, как мы ее представляем", – говорит Зиммер.

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Он подчеркивает, что передача звуков через воду - это совсем другое дело, чем через воздух, как это делают люди. "Кашалот может общаться с китом рядом за несколько ярдов, но и с китами в милях, сотнях миль", - отмечает ученый.

Зиммер предполагает, что благодаря технологиям искусственного интеллекта люди смогут транскрибировать "язык" китов в текст и, возможно, откроют "больше фонетических букв в этом алфавите".

Исследование языка кашалотов – это лишь один из шагов к лучшему пониманию этих удивительных существ. Их "пение" может раскрыть тайны их жизни, поведения и социальной структуры, давая нам новое представление о сложном и увлекательном подводном мире.

Напомним,ученые нашли на Марсе загадочную дыру, которая может стать ключом к колонизации планеты.

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