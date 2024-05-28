Уберегите ценные вещи от воров: названы топ-7 тайников, о которых они не догадаются

Для обеспечения безопасности ваших финансов и драгоценностей во время вашего отсутствия важно выбрать места для их хранения, которые не удастся обнаружить злоумышленникам. Каждый дом имеет такие неприметные уголки.

Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает, как организовать незаметные хранилища для ваших ценностей, чтобы их никто не смог украсть.

Семь идеальных мест для сокрытия ценностей от незваных гостей:

Ящик в подоконнике. Установите специальный контейнер под окном, где нет отопления. Если он будет в тон интерьеру, его будет трудно заметить.

Свеча с "секретом". Выберите свечу достаточного размера, чтобы в ее середине можно было спрятать небольшие ценности. Помните, что эту свечу нельзя зажигать.

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Тайный ящик в книжной полке. Можно заказать или самостоятельно изготовить тайный отсек при создании книжного шкафа.

Комнатное растение. Создайте тайник в горшке с комнатным растением, чтобы оно выглядело естественно и не привлекало внимание.

Картина с тайником. Спрячьте деньги или мелкие драгоценности за картинами или фоторамками, прикрепив к ним небольшой пакетик.

Банки с крупами. Пакеты с крупами, солью или сахаром - идеальное место для тайника денег и ювелирных изделий. Для большей незаметности попробуйте разместить ваши ценности в пластиковых емкостях из-под соусов, таких как кетчуп или майонез и оставить их в холодильнике. Однако, убедитесь, что эти вещи не пострадают от холода.

Скворечник с тайником. Если вы живете в частном доме, вы можете использовать скворечник с тайным отсеком, предварительно защитив свои вещи от влаги.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как защитить деньги дома от краж.

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