У популярного электромобиля снова обнаружили критический порок: проверят почти 52 тысячи авто

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала новое расследование относительно примерно 51 500 электромобилей Volkswagen ID.4 2021-2023 годов выпуска. Расследование касается проблемы, которая может привести к самопроизвольному открытию двери во время движения.

Ранее уже было зарегистрировано 12 случаев подобных неисправностей, что и послужило причиной нового расследования. По данным NHTSA, дверь открывается из-за неисправности дверной ручки, пишет Carscoops.

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Стоит отметить, что Volkswagen уже объявлял об отзыве этих автомобилей из-за "дверных ручек, не соответствующих заводским спецификациям защиты от проникновения воды".

Хотя такая неисправность может показаться не слишком серьезной, в отзывах говорилось, что "дверь может неожиданно открыться, когда транспортное средство движется со скоростью ниже 15 км/ч". Причиной проблемы является печать, которая может быть повреждена влагой. В некоторых случаях владельцы электромобилей также сообщали о дверных ручках, не позволявших им войти или выйти из автомобиля.

Volkswagen пытался решить проблему путем обновления программного обеспечения и проверки каждой дверной ручки. При обнаружении неисправности дверную ручку нужно было заменить.

Однако, похоже, некоторые из проблемных элементов все же остались на автомобилях, поэтому американские чиновники снова приступили к расследованию, чтобы оценить эффективность предыдущих мер по устранению неисправности.

Важно отметить, что это не первая проблема, с которой сталкиваются владельцы Volkswagen ID.4. Ранее были обнаружены другие недостатки, такие как проблемы с программным обеспечением и коррозия.

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