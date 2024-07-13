ТЦК возобновит активную проверку документов на улице: адвокат назвала термин

С 17 июля в ТЦК будет возможность отправлять повестки по почте. Это означает, что даже если военнообязанный не получил физически повестку или отказался ее получить, юридически она будет считаться доставленной.

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко в комментарии для издания "Эспрессо".

"На сегодня никакого решения об электронных повестках не существует. Мы знали, что с 17 июля в ТЦК будет возможность и право повестки направлять по почте. Вопрос был лишь в том, куда именно направлять повестки. Поэтому и была введена эта процедура по уточнению данных, чтобы была информация о фактическом месте жительства призывника или военнообязанного", – разъяснила она.

По ее словам, использование электронного реестра для формирования и печати повесток помогает уменьшить нагрузку на работников ТЦК. Однако этот процесс не влияет на процедуру направления и получения повесток лицам, стоящим на воинском учете

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Юрист отметила, что до 17 июля в Украине не было четко закрепленной нормы о возможности направления повесток по почте. Соответственно, не существовало регуляционных норм о том, считалась ли повестка доставленной, если лицо фактически не получило ее лично. Однако с 17 июля ситуация с данным вопросом меняется.

"Даже если человек физически не получил повестку, потому что там не проживает, или отказался ее получать, то с юридической точки зрения повестка будет считаться врученной. Поэтому военнообязанных и призывников обязали сообщить, где они проживают. Если они не выполнили свой долг, не сообщили свое место жительства, то сами виноваты, что не узнали о направленной им повестке. Нормативного регулирования, что что-то изменится, например, на блокпостах от 17 июля, нет", – отмечает Тарасенко.

Эксперт подчеркнула, что в Украине в дальнейшем существует возможность осуществлять административные задержания и проверять военно-учетные документы на улицах. Она предполагает, что такая активность со стороны ТЦК с 17 июля снова возрастет.

"Я прогнозирую массовую рассылку повесток Укрпочтой, это будет непременно, и, возможно, активизируется проверка документов на улице", – резюмировала Дарья Тарасенко.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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