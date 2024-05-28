Троих детей ударила молния на пляже в Пуэрто-Рико: момент удара попал на видео

Трое детей получили травмы после того, как молния ударила по ним. Инцидент произошел на пляже в городе Изабелла, Пуэрто-Рико.

По данным полиции, дети от 7 до 12 лет были на пляже, когда в них ударила молния. Их доставили в больницу в соседнем городе Агуадилья. Одна из деей, 12-летняя девочка, находится в тяжелом состоянии, пишет Newser.

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Молнии представляют серьезную опасность, и важно знать, как защитить себя во время грозы. Вот несколько советов:

Что нельзя делать во время молнии:

Не прячьтесь под высокими деревьями, на открытых площадках, у водоемов или металлических конструкций.

Не используйте мобильные телефоны и другие электронные устройства.

Не ложитесь на землю.

Не бегайте и не прыгайте.

Как уберечься от удара молнии:

Если вы находитесь на открытом воздухе, когда начинается гроза, немедленно найдите укрытие в здании или автомобиле.

Если вы не можете найти укрытие, лягте на землю в ямку или траншею.

Защитите голову руками.

Не ложитесь рядом с другими людьми.

Помните: молния может ударить на расстоянии до 15 километров от грозы, поэтому важно принимать меры безопасности, даже если вы не видите молнии или не слышите гром.

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