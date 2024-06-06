Стефанчук объяснил, будут ли в Украине мобилизовывать 18-летних

В Украине продолжается военное положение и объявлена мобилизация, из-за чего в армию могут призвать военнообязанных лиц в возрасте от 18 до 60 лет. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о возможности мобилизации в украинскую армию именно 18-летних юношей.

Об этом Стефанчук сказал на брифинге в четверг, 6 июня, передает Интерфакс-Украина. По его словам, соответствующих предложений в Раду не поступало.

"По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений, сообщений, обращений, предложений в украинский парламент в рамках субъектов законодательной инициативы не поступало", – сказал он.

Читайте также: В правительстве разъяснили, нужно ли 17-летним срочно возвращаться в Украину, чтобы стать на учет

Следовательно, по мнению Стефанчука, пока нет оснований говорить о мобилизации 18-летних, поскольку в парламенте не зарегистрированы инициативы по снижению призывного возраста.

Ранее, представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин заявил, что 17-летние юноши, находящиеся за границей, должны приехать в Украину для взятия на военный учет в ТЦК и СП.

Напомним, ТЦК требует возвращения 17-летних украинцев из-за границы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!