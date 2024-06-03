Стало известно, кто имеет право на 50% скидку на оплату коммуналки

В Украине ряд граждан имеют право на скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, цены могут быть уменьшены на 50%.

Так, жертвам нацистских преследований предоставляется 50% скидка, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека не превышает 4240 грн. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

В случае обращения лица в орган ПФУ для определения права на получение льгот учитываются доходы льготника и членов его семьи (при наличии) за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения за льготой.

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Размер налоговой социальной льготы с 01.01.2024 г. составляет 4240 грн. Таким образом, в 2024 году льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг могут быть назначены при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека не превышает 4240 грн.

Льгота на оплату коммуналки в размере 50% предоставляется также:

многодетным семьям, детским домам семейного типа, приемным семьям, семьям опекунов (попечителей);

родителям и членам семьи лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

лицам, уволенным из службы гражданской защиты по возрасту, по болезни или по выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и члены их семей;

жене (супругу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и опекунам детей (на время попечительства) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отнесенных к категории 3, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

семьи, имеющей ребенка с инвалидностью;

участникам войны.

Напомним, мы уже писали, на какие пенсионные выплаты и льготы могут рассчитывать лица со статусом участника боевых действий.

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