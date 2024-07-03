Соцвыплаты малообеспеченным семьям в 2024 году: что изменилось и как получить помощь

В Украине семью, которая столкнулась с финансовыми трудностями и получает совокупный доход ниже установленного государством прожиточного минимума, признают малообеспеченной и нуждающейся в помощи. Эти семьи имеют право подать заявление в местное отделение социальной защиты или в ЦНАП для получения соответствующей государственной поддержки.

В 2024 году категории граждан, имеющих право на получение государственной поддержки, были расширены правительством. Об этом пишет NV.

Кому предоставляется помощь:

семьям, которые возвращаются в Украину после длительного периода (более 90 дней) за пределами страны, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ;

семьям, которые были вынужденно перемещены внутри страны и из-за этого не имели возможности работать или платить ЕСВ.

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Процесс получения помощи:

Оформление помощи является бесплатным. Для этого нужно:

собрать все необходимые документы;

заполнить заявление на получение пособия и декларацию о доходах и имущественном положении;

отправить заявление вместе с документами по почте или лично подать их в соответствующий орган социальной защиты, территориального общества или ЦНАП.

Необходимые документы:

заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям;

право на доходы и имущественное состояние семьи;

справка о доходах, информации о которых нет в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;

удостоверение УБД (если есть).

Сроки оказания помощи:

Помощь предоставляется в течение 10 календарных дней при условии, что все необходимые документы и информация предоставлены в полном объеме. После проверки документов и заявления вам сообщат о решении о предоставлении помощи.

Как рассчитывается размер пособия

Определение суммы выплат производится на основе установленного уровня прожиточного минимума:

для лиц, имеющих возможность работать – 1665,4 грн ;

; для детей в возрасте до 6 лет – 3588,2 грн ;

; для детей до 18 лет – 4474,4 грн ;

; для молодежи от 18 до 23 лет, при условии если они продолжают обучение – 4239,2 грн ;

; для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Каждый заявитель имеет возможность выбрать оптимальный способ получения помощи, будь то перевод средств на личный банковский счет или выплата через отделение Укрпочты.

Напомним, ранее мы рассказывали о введении новых категорий ВПЛ.

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