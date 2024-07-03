Соцвыплаты малообеспеченным семьям в 2024 году: что изменилось и как получить помощь
В Украине семью, которая столкнулась с финансовыми трудностями и получает совокупный доход ниже установленного государством прожиточного минимума, признают малообеспеченной и нуждающейся в помощи. Эти семьи имеют право подать заявление в местное отделение социальной защиты или в ЦНАП для получения соответствующей государственной поддержки.
В 2024 году категории граждан, имеющих право на получение государственной поддержки, были расширены правительством. Об этом пишет NV.
Кому предоставляется помощь:
- семьям, которые возвращаются в Украину после длительного периода (более 90 дней) за пределами страны, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, которые не платили ЕСВ;
- семьям, которые были вынужденно перемещены внутри страны и из-за этого не имели возможности работать или платить ЕСВ.
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Процесс получения помощи:
Оформление помощи является бесплатным. Для этого нужно:
- собрать все необходимые документы;
- заполнить заявление на получение пособия и декларацию о доходах и имущественном положении;
- отправить заявление вместе с документами по почте или лично подать их в соответствующий орган социальной защиты, территориального общества или ЦНАП.
Необходимые документы:
- заявление о назначении помощи малообеспеченным семьям;
- право на доходы и имущественное состояние семьи;
- справка о доходах, информации о которых нет в ГНС, Пенсионном фонде Украины или фондах социального страхования;
- удостоверение УБД (если есть).
Сроки оказания помощи:
Помощь предоставляется в течение 10 календарных дней при условии, что все необходимые документы и информация предоставлены в полном объеме. После проверки документов и заявления вам сообщат о решении о предоставлении помощи.
Как рассчитывается размер пособия
Определение суммы выплат производится на основе установленного уровня прожиточного минимума:
- для лиц, имеющих возможность работать – 1665,4 грн;
- для детей в возрасте до 6 лет – 3588,2 грн;
- для детей до 18 лет – 4474,4 грн;
- для молодежи от 18 до 23 лет, при условии если они продолжают обучение – 4239,2 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.
Каждый заявитель имеет возможность выбрать оптимальный способ получения помощи, будь то перевод средств на личный банковский счет или выплата через отделение Укрпочты.
Напомним, ранее мы рассказывали о введении новых категорий ВПЛ.
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