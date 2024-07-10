Снимите это немедленно: 7 летних вещей, давно вышедших из моды

Лето в самом разгаре, а это значит, что пора обновить гардероб. Некоторые тренды уже успели себя показать, и вот пора попрощаться с неактуальными моделями, чтобы оставаться в тренде до конца сезона. Об этом пишет Радиотрек.

Вместо: фестивального стиля – минимализм.

Хотя фестивали и яркие образы с ними ассоциированы всегда актуальны, этим летом лучше сделать ставку на универсальные вещи. Простые белые, черные и нейтральные рубашки, шорты, платья и юбки – это элементы гардероба, которые никогда не выйдут из моды.

Вместо: коротких шорт - объемные модели.

Джинс на подиумах! В этом году в тренде не только джинсовые юбки-макси, но и длинные шорты, которые станут великолепной альтернативой жарким коротким моделям.

Вместо: тоненьких бикини – изысканные купальники.

Сплошные купальники снова в моде! И это неудивительно, ведь они не только практичны, но подчеркивают женственность и элегантность.

Вместо: плиссированных мини- юбки макси.

Ищете комфорт и стильный образ? Обратите внимание на юбки макси! Из джерси, атласа, хлопка, льна или вязаных крючком – они прекрасно подходят как для прогулок по городу, так и для отдыха на пляже.

Вместо: тонких бретелек – базовые майки.

Майки – один из самых универсальных элементов гардероба, сочетающийся с чем угодно. В этом году они все еще в тренде, потому не бойтесь экспериментировать!

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Вместо: резиновых шлепанцев - кожаные босоножки.

Классические босоножки – это must-have любого летнего гардероба. Инвестировав в пару кожаных босоножек, вы получите удобную и стильную обувь, которая прослужит вам не один сезон.

Вместо: трендовых моделей очков – классические оправы.

Солнцезащитные очки – это не только стильный аксессуар, но и необходимость. В этом году на первый план выходят простые и элегантные классические оправы, которые подойдут к любому образу.

Напомним, мы уже писали, какие аксессуары прошлого стали трендовыми.

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