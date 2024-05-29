Швеция передаст Украине новый самолет наблюдения Saab ASC 890: как он поможет ПВО

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 1,3 миллиарда долларов.

На сайте правительства Швеции говорится, что Украина получит новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab ASC 890. Швеция также передаст все имеющиеся у нее БТР PBV 302 и снаряды для артиллерии.

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Пакет помощи включает:

Самолеты воздушного наблюдения и управления (ASC 890): эти самолеты значительно усилит возможности Украины против воздушных и морских целей, что позволяет ей обнаруживать и поражать цели на большем расстоянии.

Ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности (RB 99-AMRAAM): эти ракеты, которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, помогут Украине лучше защищаться от воздушных угроз.

155 мм артиллерийские снаряды: эти боеприпасы помогут украинским войскам противостоять российским подразделениям на поле боя.

Бронетранспортеры (PBV 302): Швеция передаст Украине весь запас этих бронетранспортеров, чтобы помочь ей сформировать новые бригады.

Пакет также включает в себя финансовую поддержку, спутниковую связь, техническое обслуживание, автоцистерны и исследования.

Характеристики самолета наблюдения Saab ASC 890

Эти самолеты снабжены радарами дальнего обнаружения, которые могут отслеживать как воздушные, так и морские цели. Они также могут использоваться для координации авиаударов и других военных операций. Передача этих самолетов значительно усугубит возможности Украины против воздушных угроз.

Этот передовой самолет дальнего радиолокационного обнаружения имеет Erieye радар, который обеспечивает круговой обзор и может обнаруживать воздушные и наземные цели на больших расстояниях.

Крейсерская скорость – 620 км/ч;

Дальность полета – 2700 км;

Диапазон обнаружения – 450 км.

ASC 890 будет обнаруживать авиацию, ракеты, воздушные цели.

Напомним, одно из европейских государств заказало у немецкого оборонного концерна Rheinmetall сотни тысяч боеприпасов для системы противовоздушной обороны.

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