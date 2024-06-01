Шокирующая находка: стюардесса перевезла в себе почти килограмм золота (фото)

В индийском Каннуре задержана бортпроводница за незаконное перемещение золота весом около одного килограмма. Женщина, которая должна была вылететь из Маската, Оман, скрыла драгоценный груз в своем теле.

По информации от NDTV, инцидент произошел в международном аэропорту Каннур, где сотрудники налоговой службы остановили бортпроводницу по имени Сурабхи Хатун из Калькутты, прибывшей 28 мая из Маската.

В ходе проверки было установлено, что бортпроводница скрыла 960 г нелегального золотого сплава внутри своего тела. Металл был найден в прямой кишке женщины.

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После задержания стюардессу допросили, и с ней были проведены необходимые следственные процедуры. В результате она была представлена перед судом и получила 14 дней заключения.

По сообщениям, этот инцидент стал первым случаем в Индии, когда член экипажа был задержан за подобный метод контрабанды золота.

Следователи уже начали глубочайшее расследование дела. Собранная информация указывает на то, что ранее задержанная неоднократно участвовала в контрабандных операциях с золотом.

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