Ряд пенсионеров получит надбавку в мае и июне: кому увеличат выплаты

Украинским пенсионерам придет надбавка к пенсиям в течение двух месяцев – мая и июня. Дополнительные выплаты предусмотрены в рамках программы помощи ООН.

Однако такие доплаты смогут получить не все. Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Прибавку к пенсии в течение двух месяцев получат пенсионеры, проживающие на территории активных или возможных боевых действий в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

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Надбавка предоставляется, в том числе внутриперемещенным лицам, проживающим в указанных регионах. Обязательным условием для получения надбавки к пенсии являются выплаты менее 3250 гривен.

Размер надбавки как раз составит разницу между этой суммой и размером пенсии. Размер пенсии учитывается вместе со всеми надбавками, повышением, дополнительными пенсиями и целевой помощью.

Напомним, ранее UAportal, рассказывал, что некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн.

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