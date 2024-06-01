Российская армия атаковала территорию Украины ракетами и 'Шахедами': есть попадание в энергообъекты (фото)

В ночь на 1 июня Россия запустила по Украине 47 ударных дронов типа Shahed-136 и 53 ракеты. Во время ночной атаки целью неприятеля была украинская энергосистема. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил удары войск РФ по энергообъектам в пяти регионах.

Враг также поднимал в воздух Ту-95МС, фиксировались пуски "Калибров".

Вражеские ракеты фиксировались в воздушном пространстве Киевщины, Винницкой области, Одесщины, а также на границе Черновицкой и Ивано-Франковской области; в северной части Хмельнитчины. Была повышена угроза для города Стрый во Львовской области, для Днепра и Кременчуга.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что в результате падения обломков сбитого дрона начался пожар на объекте критической инфраструктуры.

О прилете также заявил председатель Кировоградской ОВ Андрей Райкович. По его словам, под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры.

Атаки на энергообъекты подтвердили также в Запорожской и Днепропетровской областях. В Запорожье после ночной атаки движение Днепровской ГЭС временно перекрыли.

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После попадания по объекту энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области вспыхнул мощный пожар. Для ее ликвидации, по данным главы Ивано-Франковской ОВА, были привлечены 101 пожарный и 33 единицы техники.

Утром министр Галущенко заявил, что целью врага была украинская энергетика. В общей сложности были поражены энергообъекты в пяти областях: Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской. Последствия ударов устанавливаются.

Кроме того, по сообщению ДТЭК, были серьезно повреждены две ТЭС.

Напомним, увеличилось количество погибших и раненых после удара по многоэтажке в Харькове.

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